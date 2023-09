Neuer Zeitraffer erfasst den Lebenszyklus eines übelriechenden Pilzes

By

Wissenschaftler haben kürzlich die faszinierende Entstehung und den Zerfall eines Pilzes mit markanter Form dokumentiert, der für seinen stechenden Geruch berüchtigt ist. Bei dem betreffenden Pilz handelt es sich um den sichtbaren Teil eines Stinkmorchelpilzes namens Phallus impudicus. Es wächst typischerweise in der Nähe von verrottendem Holz und Pflanzen und erstreckt sich bis zu 10 Zoll über dem Boden. Die Kappe des Stiels ist mit olivbraunem Schleim namens Gleba bedeckt, der für den unverwechselbaren Gestank des Pilzes verantwortlich ist.

Laut der University of Florida wird der Geruch von Stinkmorcheln mit verwesendem Fleisch, verrottendem Kot und Abwasser verglichen. Trotz seines abstoßenden Geruchs ist der Stinkmorchelpilz tatsächlich essbar. Beim Verzehr im Eizustand soll der Geschmack des Stinkmorchels an Haselnüsse erinnern.

Der Stinkmorchelpilz entspringt einer kleinen, eiförmigen Basis, die im Boden vergraben und durch weiße Fäden im Boden verankert ist. Diese Basis enthält eine mit Schleim und Sporen gefüllte Masse, die sich schließlich zur übelriechenden Kappe des Pilzes entwickelt.

In einem fesselnden Video gelang es den Forschern, den gesamten Lebenszyklus des Stinkmorchelpilzes innerhalb von drei Stunden festzuhalten. Zunächst schlüpft der Pilz aus seiner Basis und wächst schnell zu seiner vollen Größe heran. Fliegen werden schnell von der Gleba angezogen und fressen etwa zehn Stunden lang am Schleim, wobei sie die olivbraune Hülle entfernen. In den nächsten Tagen beginnt der verbleibende weiße Körper, der als „Leichenfinger“ bekannt ist, zu zerfallen, bevor er schließlich umkippt. Das Filmmaterial endet damit, dass sich der Fruchtkörper zersetzt und sich wieder im Boden auflöst.

Dieser kurzlebige Lebenszyklus ermöglicht es Stinkmorcheln, ihren Fortpflanzungszyklus abzuschließen. Der Hut des Pilzes enthält Sporen, die Fliegen und andere Wirbellose aufnehmen, wenn sie den Schleim verzehren. Diese Sporen werden dann durch die Exkremente dieser Lebewesen an neue Orte verteilt. Diese neuartige Strategie unterscheidet Stinkmorchelpilze von den meisten anderen pilzbildenden Pilzen, die Sporen verbreiten, indem sie sie in die Luft abgeben.

Das bemerkenswerte Zeitraffervideo wurde vom staatlichen Forstamt für die Region Soest-Sauerland in Ostdeutschland geteilt. Die Aufnahme des Filmmaterials dauerte drei Wochen. Die Forscher warteten geduldig auf die Entwicklung des Stinkmorchels und überprüften regelmäßig die Kamera. Das Video bietet einen faszinierenden Einblick in den Lebenszyklus und die einzigartige Fortpflanzungsstrategie des Stinkmorchelpilzes.

