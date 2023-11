Seltenes Filmmaterial zeigt die Begegnung mit jungen Mondfischen vor der Küste von British Columbia

By

Ein Taucher hatte kürzlich die unglaubliche Gelegenheit, seltene Aufnahmen von zwei jungen Mondfischen (Mola mola) zu machen, die gemeinsam im smaragdgrünen Wasser vor der Küste von British Columbia, Kanada, schwimmen. Das vom Bürgerwissenschaftler Timothy Manuelides aufgenommene Video zeigt den jungen Mondfisch neben einem Schwarm Witwen- und Gelbschwanz-Drachenfisch.

Obwohl Experten nur über begrenzte Kenntnisse über die frühen Stadien des Mondfischlebens verfügen, konnten sie diese besonderen Individuen anhand ihrer eckigen Bäuche und ihrer geringeren Größe als jugendliche Ozeanmondfische identifizieren. Die Meeresbiologin Marianne Nyegaard, eine Spezialistin für Meeressonnenfische, bestätigte ihre Identifizierung in einem Facebook-Post und betonte, dass sie „Babys“ seien.

Mit einem Durchmesser von etwa 24 Zoll (60 Zentimeter) waren diese jugendlichen Mondfische etwa fünfmal kleiner als erwachsene Mondfische, aber deutlich größer als ihre Neugeborenengröße von nur 0.1 Zoll (2.5 Millimeter). Normalerweise ist wenig über das frühe Leben von Mondfischen bekannt und um ihre Larven genau zu identifizieren, ist eine DNA-Sequenzierung erforderlich.

Entgegen weit verbreiteter Missverständnisse zeigt das Video, dass Mondfische schneller schwimmen können, als viele annehmen. Die Forscher stellten in dem Facebook-Beitrag fest, dass Mondfische aufgrund ihres „Sonnenverhaltens“ an der Meeresoberfläche, wo sie sich nach einem Aufenthalt in kälteren Tiefen im warmen Licht sonnen, oft fälschlicherweise als langsam wahrgenommen werden. Bei Bedarf können sie jedoch schnell schwimmen.

Der Meeresmondfisch, auch Mola genannt, verdankt seinen Namen seiner runden, abgeflachten Form, die an einen Mühlstein erinnert. Diese faszinierenden Kreaturen können als Erwachsene enorme Größen erreichen und einen Durchmesser von bis zu 10 Metern erreichen. Mondfische bewohnen eine Vielzahl von Ozeanen auf der ganzen Welt, von tropischen Gewässern bis hin zu gemäßigten Meeren, und neigen dazu, ihre Zeit zwischen der Oberfläche und Tiefen von etwa 3 Fuß (660 Metern) zu verbringen.

Es ist erwähnenswert, dass das Videomaterial und weitere Forschungsbemühungen zur laufenden Untersuchung der Mola-Arten vor der Westküste Nordamerikas beitragen. Dr. Marianne Nyegaard, die Leiterin von Ocean Sunfish Research, hat diese Fische höchstwahrscheinlich als junge Mola mola identifiziert und sie von den anderen in diesen Gewässern vorkommenden Arten, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish), unterschieden.

FAQ:

F: Wie groß können ausgewachsene Mondfische werden?

A: Ausgewachsene Mondfische können einen Durchmesser von bis zu 10 Metern erreichen.

F: Wie widerlegt das Video verbreitete Missverständnisse über Mondfische?

A: Das Video zeigt, dass Mondfische schneller schwimmen können als allgemein angenommen.

F: Was ist über das frühe Leben der Mondfische bekannt?

A: Es gibt nur begrenzte Kenntnisse über das frühe Leben von Mondfischen und Larven können auf Artebene nur durch DNA-Sequenzierung identifiziert werden.

F: Was ist das Besondere am Aussehen von Mondfischen?

A: Mondfische haben runde, abgeflachte Körper, die einem Mühlstein ähneln.

F: Wie tief schwimmen Mondfische normalerweise?

A: Sonnenfische verbringen ihre Zeit normalerweise zwischen der Wasseroberfläche und Tiefen von etwa 660 Fuß (200 Metern).