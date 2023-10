OSIRIS-REx der NASA kehrt mit seltener Asteroidenprobe zur Erde zurück

By

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA ist mit ihrer seltenen Asteroidenprobe erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die Raumsonde sammelte im Oktober 2020 die Probe des Asteroiden Bennu und wurde mit Spannung auf ihre Lieferung zur Erde zur weiteren Analyse erwartet.

Die Probenrückgabekapsel wurde am 24. September nach einer zweijährigen Reise von Bennu aus freigegeben. Die Kameras der Raumsonde zeichneten die Freisetzung auf und zeigten die Kapsel und ihre seltene Ladung auf dem Weg zur Erde. Die Kapsel drang mit einer Geschwindigkeit von 44,500 km/h (27,650 mph) in die Erdatmosphäre ein und setzte Fallschirme aus, um ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Es landete sicher mit einer reduzierten Geschwindigkeit von 18 km/h (11 mph).

Die Mission war nicht ohne Herausforderungen. Die Kapsel setzte zunächst einen Bremsschirm ein, um ihre Geschwindigkeit zu verringern, bevor sie den Landeschirm auslöste. Das Missionsteam war besorgt, da es keine sofortige Bestätigung erhielt, dass der Bremsschirm ausgelöst worden war. Als sie jedoch schließlich hörten, dass sich der Hauptschirm ordnungsgemäß geöffnet hatte, herrschte bei den Teammitgliedern ein Aufatmen und überwältigende Emotionen.

Die Rückkehr der Probe vom Asteroiden Bennu ist für Wissenschaftler bedeutsam. Bennu ist ein kohlenstoffhaltiger Asteroid, der häufigste Typ, und enthält flüchtiges Eis, das Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems geben kann. Wissenschaftler hoffen, dass die Probe von Bennu flüchtige Stoffe, organische Verbindungen und unberührten Kohlenstoff aus dem frühen Sonnensystem enthalten wird.

Die Proben werden an verschiedene Forscher auf der ganzen Welt verteilt. Einige werden im Astromaterials Research and Exploration Science Directorate der NASA im Johnson Space Center analysiert, während andere an Japans Extraterrestrial Sample Curation Center geschickt werden. Diese Proben werden Aufschluss über das frühe Sonnensystem und die Ursprünge des Lebens geben.

Wissenschaftler werden Jahre damit verbringen, die Proben von Bennu zu untersuchen, um wichtige Fragen über den Ursprung des Lebens, die Geschichte des Sonnensystems und wie sich die Probe seit ihrer Sammlung durch OSIRIS-REx verändert hat, zu beantworten. Die erfolgreiche Rückgabe der Probe stellt einen wichtigen Meilenstein für die Mission dar und beschert dem Team ein Erfolgserlebnis und Zufriedenheit.

Quellen: NASA