Der Moon Rover-Prototyp der NASA absolviert den Hindernisparcours auf dem Mond

By

Der neue Mondrover-Prototyp der NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), hat erfolgreich einen Hindernisparcours absolviert, der das raue Gelände der Mondoberfläche simuliert. Der Rover soll im November 2024 an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete zum Mondsüdpol starten.

Um die Mobilität von VIPER zu testen, haben Ingenieure am Glenn Research Center der NASA in Cleveland eine simulierte Mondumgebung mit großen Felsen, steilen Hängen und tiefen Kratern erstellt. Der Rover wird auf Mons Mouton landen, einem Berg in der Nähe des Südpols des Mondes, und wird während seiner etwa 100-tägigen Mission damit beauftragt, die Mondumgebung für die zukünftige Auswahl des Landeplatzes für das Artemis-Programm zu charakterisieren.

Die NASA hat ein Video der jüngsten Mobilitätstests des Rovers geteilt, das seine Fähigkeit demonstriert, potenzielle Herausforderungen zu meistern, denen er auf der Mondoberfläche gegenüberstehen wird. Die Tests umfassten das Manövrieren durch steile Hänge, das Überqueren von Kratern und das Navigieren auf Treibsand-ähnlichem Boden. Der erfolgreiche Abschluss dieser Tests zeigt, dass VIPER für die Erkundung des rauen Geländes des Mondes gut gerüstet ist.

Als Teil des Artemis-Programms der NASA, das darauf abzielt, eine dauerhafte Mondsiedlung zu errichten, wird VIPER eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Orten spielen, an denen Wasser und andere Ressourcen gefördert werden können, um längere Aufenthalte auf dem Mond zu ermöglichen. Darüber hinaus versucht die VIPER-Mission, die Ursprünge von gefrorenem Wasser und anderen flüchtigen Stoffen auf dem Mond, ihre Erhaltung über Milliarden von Jahren und ihr Entweichen aus dem Mondboden aufzudecken.

Ingenieure des Johnson Space Center der NASA in Houston haben auch das letzte wissenschaftliche Instrument von VIPER getestet, den Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT ist ein rotierender Schlagbohrer, mit dem Bodenreste aus einer Tiefe von bis zu einem Meter unter der Mondoberfläche geborgen werden sollen. Dieses Instrument wird wertvolle Daten über die Festigkeit, Kompaktheit und Temperatur des Mondbodens liefern.

Der erfolgreiche Abschluss der Mobilitätstests von VIPER und die Integration seines letzten wissenschaftlichen Instruments bringen die NASA der Entschlüsselung der Geheimnisse des Südpols des Mondes einen Schritt näher und ebnen den Weg für die zukünftige Monderkundung.

Quellen:

– Der VIPER-Mondrover der NASA übt das Verlassen seines Mondlanders (Video)

– NASA/Ames Research Center

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

– NASA-Beamte