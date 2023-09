NASA-Raumsonde OSIRIS-REx bringt Probe vom Asteroiden Bennu zurück

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx soll an diesem Wochenende an der Erde vorbeifliegen und dabei eine Probe des potenziell gefährlichen Asteroiden Bennu mitbringen. In einer historischen Mission wird es das erste Mal sein, dass die NASA Material von einem Asteroiden sammelt und zur Erde zurückbringt. Das Virtual Telescope Project unter der Leitung des italienischen Astrophysikers Gianluca Masi plant, die Veranstaltung per Livestream zu übertragen und Echtzeitbilder des Raumfahrzeugs und seiner wertvollen Probenrückgabekapsel bereitzustellen.

Der Livestream soll am Samstag, 7. September, um 23 Uhr EDT beginnen. Wetterbedingungen oder andere Faktoren können jedoch die Beobachtung der OSIRIS-REx-Sonde vom Boden aus beeinträchtigen.

OSIRIS-REx wurde im September 2016 von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida gestartet und erreichte im August 2018 den Asteroiden Bennu. Nach zweijähriger Beobachtung sammelte die Raumsonde Material von Bennus Oberfläche. Im Jahr 2021 startete das Raumschiff sein Antriebssystem und begann seine Reise zurück zur Erde, die an diesem Wochenende in der Freigabe des Probenrückgabebehälters gipfeln wird. Es wird erwartet, dass der Kanister in der Wüstenregion rund um das Utah Test and Training Range des US-Militärs landet.

Die Untersuchung von Asteroidenmaterial wie Bennu kann wertvolle Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Zusammensetzung der Materie während dieser Zeit liefern. Nach der Rückkehr der Probe wird sie über einen Zeitraum von zwei Jahren von Ende 2023 bis 2025 katalogisiert und analysiert. Mindestens 75 % der Probe werden im Johnson Space Flight Center der NASA in Houston für zukünftige Forschungen aufbewahrt.

Diese Mission stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar und die Erkenntnisse aus dieser Asteroidenprobe könnten Geheimnisse über den Ursprung unseres Sonnensystems enthüllen. Im Anschluss an diese Mission wird die Raumsonde in OSIRIS-APEX umbenannt und eine Reise zum erdnahen Asteroiden Apophis antreten, wo sie bis 2029 in eine Umlaufbahn um den Weltraumfelsen einschwenken wird.

Quellen:

– [Space.com](https://www.space.com/)

– [Virtual Telescope Project](https://www.virtualtelescope.eu/)