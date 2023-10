NASA startet Mission zum metallreichen Asteroiden, um den Planetenkern zu untersuchen

Die NASA startet eine bahnbrechende Mission, um die Zusammensetzung eines Asteroiden zu untersuchen, der vermutlich größtenteils aus Eisen und Nickel besteht. Es wird angenommen, dass der Asteroid, bekannt als 16 Psyche, einst Teil eines Planetenkerns war. Dies wird die erste NASA-Mission sein, die einen Asteroiden erforscht, der mehr Metall als Gestein oder Eis enthält.

Der Start der Psyche-Mission ist für Donnerstag um 10:16 Uhr ET geplant. Das Raumschiff wird von einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida ins All befördert. Das etwa so große Raumschiff Psyche ist mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet, darunter einem Magnetometer, einem Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer sowie einem multispektralen Bildgeber.

Sobald das Raumschiff den Asteroiden erreicht hat, wird es damit beginnen, Bilder von 16 Psyche zurückzusenden, während es eine zweijährige Untersuchung seiner Oberfläche durchführt und Daten sammelt, um ein besseres Verständnis seiner Zusammensetzung zu gewinnen. Die mit solarelektrischem Antrieb angetriebene Mission soll den Asteroiden im Juli 2029 erreichen.

Während die NASA zuvor geglaubt hat, dass 16 Psyche ein freigelegter Kern eines Planetesimals, eines frühen Planetenbausteins, sein könnte, räumt die Agentur nun ein, dass es sich stattdessen möglicherweise um einen Überrest eines anderen Typs eines eisenreichen Körpers im Sonnensystem handelt. Diese Mission wird dazu beitragen, Licht auf die wahre Natur des Asteroiden zu werfen.

Neben der Untersuchung des Asteroiden wird die Raumsonde auch eine neue Laserkommunikationstechnologie namens Deep Space Optical Communications testen, die vom JPL der NASA entwickelt wurde. Diese Technologie soll Daten und Bilder mindestens zehnmal schneller übertragen als herkömmliche Systeme und wird auf ihre Fähigkeit getestet, Daten schneller über den Mond hinaus zu senden.

Quellen: NASA, SpaceX