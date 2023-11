Neue Grenzen erkunden: Die NASA begibt sich auf den vierten rein weiblichen Weltraumspaziergang

By

Die NASA schrieb erneut Geschichte, als die Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara zum vierten rein weiblichen Weltraumspaziergang der Raumfahrtbehörde überhaupt aufbrachen. Diese bahnbrechende Mission umfasste nicht nur wichtige Wartungsaufgaben auf der Internationalen Raumstation (ISS), sondern zeigte auch die wachsende Inklusivität und Vielfalt im Bereich der Weltraumforschung.

Das Hauptziel dieses sechsstündigen Weltraumspaziergangs bestand darin, die Radiofrequenzgruppe, einen Elektronikkasten, aus dem Fachwerk der Station zu entfernen. Diese Kiste war vorübergehend verstaut worden, nachdem im Dezember 2021 eine defekte Kommunikationsantenne ausgetauscht worden war. Darüber hinaus wurden Moghbeli und O'Hara damit beauftragt, eine der zwölf Rolllagerbaugruppen am Solar-Alpha-Drehgelenk auszutauschen, die für den Betrieb der Solaranlagen der Station von entscheidender Bedeutung sind um der Sonne nachzuspüren und Strom zu erzeugen.

Ursprünglich für den 20. Oktober geplant, verzögerte sich dieser historische Weltraumspaziergang aufgrund eines Ammoniak-Kühlmittellecks am russischen Nauka-Modul. Russische Kosmonauten führten am 25. Oktober einen anschließenden Weltraumspaziergang durch, um die Quelle des Lecks zu identifizieren und so die Sicherheit und Stabilität der ISS zu gewährleisten.

Während diese Mission den vierten rein weiblichen Weltraumspaziergang in der Geschichte der NASA darstellte, war es der erste ohne die Pionier-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir, die die vorherigen drei absolviert hatten. Die NASA versicherte der Öffentlichkeit jedoch, dass dieser Erfolg erst der Anfang sei.

Während die NASA die Weltraumforschung weiter vorantreibt, ist die Agentur weiterhin bestrebt, ihr Astronautenkorps zu diversifizieren und mehr Frauen zu befähigen, sich mutig in den Kosmos zu wagen. Diese Mission stellt einen Präzedenzfall für zukünftige Weltraumspaziergänge nur für Frauen dar, da die NASA bestrebt ist, mehr Möglichkeiten für Frauen zu schaffen, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten in die laufende Erforschung und Entdeckung jenseits der Erdatmosphäre einzubringen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie viele rein weibliche Weltraumspaziergänge gab es in der Geschichte der NASA?

Dieser jüngste Weltraumspaziergang war der vierte rein weibliche Weltraumspaziergang in der Geschichte der NASA.

2. Was war das Ziel des Weltraumspaziergangs?

Die Astronauten hatten in erster Linie die Aufgabe, einen Elektronikkasten zu entfernen und eine Rolllagerbaugruppe auszutauschen, die beide für die Wartung und den Betrieb der Internationalen Raumstation von entscheidender Bedeutung sind.

3. Warum verzögerte sich der Weltraumspaziergang?

Der Weltraumspaziergang wurde aufgrund eines Ammoniak-Kühlmittellecks am russischen Nauka-Modul verschoben, was eine separate Mission zur Identifizierung und Lösung des Problems erforderte, bevor eine sichere Fortsetzung möglich war.

4. Wird es in Zukunft mehr Weltraumspaziergänge nur für Frauen geben?

Die NASA bestätigte, dass diese Mission erst der Anfang ist und dass in Zukunft weitere weibliche Weltraumspaziergänger zur exklusiven Liste rein weiblicher Weltraumspaziergänger hinzugefügt werden, da die Agentur ihre Erforschung des Weltraums weiter vorantreibt.