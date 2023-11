Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara begeben sich auf einen historischen Weltraumspaziergang

Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara werden Geschichte schreiben, als sie ihren ersten Weltraumspaziergang außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) unternehmen. Der Weltraumspaziergang ist für den 1. November 2023 um 8:05 Uhr geplant und kann auf dem offiziellen YouTube-Kanal der NASA live gestreamt werden.

Während des Weltraumspaziergangs werden Moghbeli und O'Hara die entscheidende Aufgabe haben, die Hochfrequenzgruppe, einen Elektronikkasten, zu entfernen und Lagerbaugruppen an einem Drehgelenk einer Solaranlage auszutauschen. Dieser Vorgang ist für das reibungslose Funktionieren der ISS von entscheidender Bedeutung und stellt das technische Fachwissen und die Ausbildung der Astronauten unter Beweis.

Jasmin Moghbeli, eine hochqualifizierte Astronautin, schloss ihre Bildungsreise mit dem Abschluss der Baldwin Senior High School in Baldwin, New York, ab. Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik mit Informationstechnologie vom Massachusetts Institute of Technology und einen Master-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik von der Naval Postgraduate School in Monterey, Kalifornien. Moghbeli absolvierte außerdem die Testpilotenschule der US Navy in Patuxent River, Maryland.

Loral O'Hara, ein weiterer außergewöhnlicher Astronaut, absolvierte die Clements High School in Sugar Land, Texas. Sie erwarb einen Bachelor of Science in Luft- und Raumfahrttechnik an der University of Kansas und einen Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik an der Purdue University. O'Hara erhielt 2008 das Graduate Research Fellowship der National Science Foundation und unterstreicht damit ihr Engagement für die wissenschaftliche Forschung.

Dieser Weltraumspaziergang markiert einen inspirierenden Moment, da sowohl Moghbeli als auch O'Hara die zunehmende Vielfalt und Inklusion im Bereich der Weltraumforschung repräsentieren. Ihre Leistungen und Beiträge dienen als Inspiration für angehende Wissenschaftler und Astronauten auf der ganzen Welt.

FAQ:

F: Was ist der Zweck des Weltraumspaziergangs?

A: Der Zweck des Weltraumspaziergangs besteht darin, die Hochfrequenzgruppe zu entfernen und Lagerbaugruppen an einem Drehgelenk einer Solaranlage zu ersetzen.

F: Wo kann ich den Weltraumspaziergang sehen?

A: Der Weltraumspaziergang wird live auf dem YouTube-Kanal der NASA übertragen.

F: Welchen Bildungshintergrund haben Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara?

A: Jasmin Moghbeli hat einen Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik mit Informationstechnologie und einen Master-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik. Loral O'Hara hat einen Bachelor of Science in Luft- und Raumfahrttechnik und einen Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik.

F: Welche bemerkenswerten Erfolge haben Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara erzielt?

A: Jasmin Moghbeli wurde mit vier Luftmedaillen, einer Verdienstmedaille und verschiedenen anderen Auszeichnungen ausgezeichnet. Loral O'Hara erhielt das Graduate Research Fellowship der National Science Foundation.

F: Warum ist dieser Weltraumspaziergang bedeutsam?

A: Dieser Weltraumspaziergang ist bedeutsam, weil es sowohl für Jasmin Moghbeli als auch für Loral O'Hara der erste Weltraumspaziergang überhaupt ist und ihre technischen Fähigkeiten und ihr Fachwissen auf dem Gebiet der Weltraumforschung unter Beweis stellt.