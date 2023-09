Eine NASA-Raumsonde kehrt mit Asteroidenproben zur Erde zurück

In einer aufregenden Mission wird eine NASA-Raumsonde namens OSIRIS-REx zur Erde zurückkehren, nachdem sie jahrelang einen nahegelegenen Asteroiden untersucht hat. Die Raumsonde wird eine Kapsel mit Teilen des Asteroiden namens Bennu freisetzen, die dann in die Erdatmosphäre eindringt und mit dem Fallschirm zum Utah Test and Training Range in der Westwüste Utahs abspringt.

Die OSIRIS-REx-Mission begann im September 2016, als die Raumsonde gestartet wurde und zu Bennu, einem erdnahen Asteroiden, reiste. Am 20. Oktober 2020 landete die Raumsonde erfolgreich auf Bennu und sammelte mit ihrem Roboterarm eine Gesteins- und Staubprobe von der Oberfläche des Asteroiden.

Der Zweck der Mission besteht laut NASA darin, Wissenschaftlern zu helfen, zu verstehen, wie Planeten entstehen, wie das Leben begann, und unser Wissen über Asteroiden zu verbessern, die möglicherweise die Erde treffen könnten. Durch die Analyse der Asteroidenproben erhoffen sich Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und das Potenzial für Leben außerhalb der Erde.

Die Landung der OSIRIS-REx-Kapsel wird von der NASA live übertragen. Die Berichterstattung beginnt am Sonntag, dem 10. September, um 24 Uhr ET. Der Stream kann auf NASA Television, der NASA-App, der Website der Agentur und dem YouTube-Kanal angesehen werden.

Diese Mission markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Erforschung des Weltraums und unserem Verständnis des Universums. Es demonstriert die Fähigkeit unserer Raumsonde, Proben von entfernten Himmelskörpern zu sammeln und zurückzubringen. Die Untersuchung dieser Proben wird wertvolle Antworten auf einige der tiefgreifendsten Fragen über den Ursprung des Lebens und des Universums liefern.

Quellen: NASA