Neue Studie enthüllt Seesterne als ultimative Korallenriff-Raubtiere

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Global Change Biology veröffentlichten Studie haben Forscher die verheerenden Auswirkungen des Dornenkronen-Seesterns auf Korallenriffe beleuchtet. Diese Seesterne, die für ihren unersättlichen Appetit auf Korallen bekannt sind, entwickeln sich zu gewaltigen fleischfressenden Raubtieren, die in diesen fragilen Ökosystemen verheerenden Schaden anrichten.

Die Studie unterstreicht die Fähigkeit des Seesterns, nicht nur Hitzewellen zu widerstehen, die für Korallen tödlich sind, sondern sich auch in Raubtiere zu verwandeln, die sie verzehren. Dieser alarmierende Befund legt nahe, dass ihre Toleranz gegenüber wärmerem Wasser die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels auf Korallenriffe verstärken könnte.

Bemerkenswert ist, dass ein einzelner ausgewachsener Dornenkronen-Seestern täglich erstaunliche 15 bis 30 Quadratmeter Korallen fressen kann, was ihn zu einer der zerstörerischsten Kräfte in Korallenriff-Ökosystemen macht. Tatsächlich wird ihr zerstörerisches Potenzial nur durch Wirbelstürme und Korallenbleiche übertroffen.

Obwohl vermutet wird, dass der Verlust natürlicher Raubtiere und die Anreicherung von Nährstoffen im Wasser zum Ausbruch von Dornenkronen-Seesternen beitragen, liefert die Studie Hinweise darauf, dass das durch Bleichen verursachte Korallensterben tatsächlich das Wachstum dieser Seesternpopulationen fördern könnte.

Die Forschung zeigt, dass junge Dornenkronenseesterne eine bemerkenswerte Hitzetoleranz besitzen, die sogar die ihrer erwachsenen Artgenossen übertrifft. Dies deutet darauf hin, dass die pflanzenfressenden Jungtiere geduldig auf den richtigen Moment warten, um sich in fleischfressende Raubtiere zu verwandeln, selbst wenn die erwachsenen Populationen aufgrund des Klimawandels zurückgehen.

Darüber hinaus identifiziert die Studie bestimmte Merkmale, die die Überlebenschancen des Seesterns unter wärmeren Bedingungen erhöhen. Ihre geringe Größe ermöglicht es ihnen, ihre physiologischen Bedürfnisse zu senken, und ihre anpassungsfähigen Ernährungspräferenzen ermöglichen es ihnen, verschiedene Nahrungsquellen zu sich zu nehmen.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die dringende Notwendigkeit von Schutz- und Bewirtschaftungsbemühungen, um die Auswirkungen des Dornenkronenseesterns auf Korallenriffe abzumildern. Durch das Verständnis der ökologischen Dynamik und Widerstandsfähigkeit dieser Seesterne können Forscher gezielte Strategien entwickeln, um diese unschätzbaren Ökosysteme für zukünftige Generationen zu schützen und zu bewahren.

Häufigste Fragen

F: Was ist der Dornenkronen-Seestern?

Der Dornenkronen-Seestern (Acanthaster planci) ist eine im Great Barrier Reef und im Indopazifik heimische Seesternart. Es ist für seine Fähigkeit bekannt, große Mengen an Korallen zu fressen, was eine erhebliche Bedrohung für Korallenriffe darstellt.

F: Welchen Einfluss haben Dornenkronenseesterne auf Korallenriffe?

Dornenkronenseesterne sind gefräßige Korallenräuber. Bei Ausbrüchen ernähren sie sich ausgiebig von Steinkorallen und hinterlassen riesige Flächen lebloser Korallenskelette am Riff. Diese Zerstörung kann langfristige Auswirkungen auf die Ökosysteme der Korallenriffe haben.

F: Wie überleben Dornenkronen-Seesterne unter wärmeren Bedingungen?

Die Studie ergab, dass junge Dornenkronenseesterne eine hohe Hitzetoleranz besitzen, die es ihnen ermöglicht, Hitzewellen zu überstehen, die für Korallen tödlich sind. Sie können geduldig auf den richtigen Moment warten, um sich in fleischfressende Raubtiere zu verwandeln, selbst wenn ihre erwachsenen Populationen aufgrund des Klimawandels zurückgehen.

F: Wie können die Auswirkungen des Dornenkronen-Seesterns gemildert werden?

Erhaltungs- und Bewirtschaftungsbemühungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des Dornenkronen-Seesterns abzumildern. Das Verständnis ihrer ökologischen Dynamik und Widerstandsfähigkeit kann dabei helfen, gezielte Strategien zum Schutz von Korallenriffen vor diesen zerstörerischen Raubtieren zu entwickeln.

Quellen:

