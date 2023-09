Hammerhaie: Die Entwicklung ihrer einzigartigen Schädel

By

Forscher der University of Florida haben eine bahnbrechende Studie durchgeführt, die Einblicke in die Entwicklung der einzigartigen hammerartigen Form der Schädel von Hammerhaien gibt. Unter der Leitung von Professor Gareth Fraser dokumentierte das Team die Entwicklung des Haubenhais, der kleinsten Hammerhaiart. Durch sorgfältige Untersuchung konservierter Embryonen konnten die Forscher die Umwandlung der Köpfe der Embryonen in ihre ausgeprägte Hammerkopfform beobachten.

Die Studie ergab, dass Haubenhai-Embryonen etwa in der Mitte der Trächtigkeit eine rasche Vergrößerung ihres Kopfes erfahren. Dieses Wachstum drückt ihre sich noch entwickelnden Augen in ungewöhnlichen Winkeln nach außen. Im Laufe der nächsten Wochen rundet sich die Vorderseite des Hammerhais ab, während er sich nach hinten in Richtung der Kiemen bewegt, und bildet schließlich die für Hammerhaie charakteristische schaufelartige Form.

Die Möglichkeit, die Entwicklung von Hammerhaien genau zu studieren, ist aufgrund der Herausforderungen, die mit ihrer Lebendgeburt verbunden sind, selten. Die meisten Fisch- und Haiarten legen Eier, die zur Untersuchung leicht eingesammelt werden können. Allerdings bringen Hammerhaie lebende Junge zur Welt, was es schwierig macht, die Entwicklung ihrer Embryonen zu beobachten. Darüber hinaus sind viele Hammerhaiarten vom Aussterben bedroht, was Forscher daran hindert, Haie für Forschungszwecke zu fangen. Der Zugang zu konservierten Bonnethead-Embryonen durch Mitarbeiter ermöglichte es den Wissenschaftlern daher, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen.

Die Ergebnisse dieser Studie bilden eine Grundlage für zukünftige Forschungen, um zu untersuchen, wie Hammerhaie die Form ihres Kopfes steuern und welche evolutionären Gründe für ihre besonderen Merkmale verantwortlich sind. Die einzigartigen Eigenschaften des Haubenhais, sein Vorkommen in bestimmten Regionen und die Verfügbarkeit konservierter Exemplare machten diese Studie möglich. Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass eine so genaue Untersuchung der Hammerhai-Entwicklung möglicherweise nie wieder stattfinden wird.

Diese in der Fachzeitschrift „Developmental Dynamics“ veröffentlichte Forschung öffnet die Tür für weitere Erforschung der Entwicklung von Hammerhaien und der Mechanismen hinter ihren ikonischen hammerförmigen Schädeln.

