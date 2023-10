Chinas Shenzhou-16-Astronauten führen Kerzenexperiment im Weltraum durch

Chinesische Astronauten haben an Bord der Raumstation Tiangong ein faszinierendes Experiment mit offenen Flammen in der Schwerelosigkeit durchgeführt. Während eines Live-Vortrags am 21. September zündeten die Astronauten Gui Haichao und Zhu Yangzhu eine Kerze an, um zu demonstrieren, wie Flammen im Weltraum brennen. Im Gegensatz zu den auf der Erde beobachteten tropfenförmigen Flammen wirkten die Flammen nahezu kugelförmig.

Auf der Erde wird die Form der Flammen brennender Kerzen durch auftriebsbedingte Konvektion bestimmt, bei der heiße Luft aufsteigt und kalte Luft absinkt. In der Mikrogravitationsumgebung der erdnahen Umlaufbahn ist dieser Verbrennungskonvektionsstrom jedoch schwach. Dadurch breiten sich die Flammen in alle Richtungen aus und bilden kugelförmige Feuerbälle.

Das Kerzenexperiment war Teil der Initiative „Tiangong-Klassenzimmer“, deren Ziel es ist, Schüler in China über Phänomene der Mikrogravitation aufzuklären. Die Astronauten interagierten mit Schülern in fünf Klassenzimmern im ganzen Land und stellten verschiedene Experimente vor, die die Unterschiede in den physikalischen Prozessen zwischen Erde und Weltraum verdeutlichen.

Es ist zu beachten, dass die Verwendung von offenem Feuer und brennbaren Materialien auf der Internationalen Raumstation (ISS) aufgrund von Brandschutzmaßnahmen streng reglementiert ist. Kerzenexperimente kommen auf der ISS selten vor und es werden Vorkehrungen getroffen, um mögliche Brände zu isolieren und einzudämmen.

Die Bedeutung von Brandschutzmaßnahmen an Bord der ISS wurde durch einen Großbrand auf der russischen Raumstation Mir im Jahr 1997 deutlich. Seitdem war die Verbrennung in der Mikrogravitation Gegenstand zahlreicher Experimente auf der ISS, die typischerweise mit speziell entwickelten Verbrennungssystemen durchgeführt wurden integrierte Racks.

Die Raumstation Tiangong verfügt außerdem über ein eigenes Combustion Experiment Rack (CER), um ernsthafte Forschung in diesem Bereich durchzuführen. Durch die Untersuchung des Verhaltens von Flammen in der Mikrogravitation wollen Wissenschaftler unser Verständnis von Verbrennungsprozessen verbessern und sicherere Technologien für die Weltraumforschung entwickeln.

Quelle: Space.com