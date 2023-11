Neue Entdeckung: Astronauten werfen versehentlich Werkzeugtasche ins All

By

Bei einem kürzlichen Weltraumspaziergang auf der Internationalen Raumstation (ISS) erlebten die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara ein unerwartetes Missgeschick. Während sie Reparaturen an den Solarpaneelen der ISS durchführten, ließen sie versehentlich eine Werkzeugtasche herausrutschen, die nun die Erde umkreist. Dieser Vorfall erinnert daran, dass selbst gut ausgebildete Fachleute in der herausfordernden Umgebung des Weltraums Fehler machen können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen menschlichen Fehlern, deren Folgen auf die Erde beschränkt sind, können Fehler im Weltraum weitreichende Folgen haben. In diesem Fall ist die verlorene Werkzeugtasche für Himmelsbeobachter mit einem Fernglas bei etwa der Stärke +6 sichtbar. Es wird erwartet, dass es die Erde einige Monate lang umkreist, bis es auf etwa 70 Meilen oder 113 Kilometer absinkt. Sobald es diesen Punkt erreicht, wird es beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerfallen.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass Astronauten Gegenstände im Weltraum verlieren. Am 18. November 2008 ging ein ähnliches Reparaturset bei einem Einsatz außerhalb der ISS verloren. Es blieb monatelang von der Erde aus sichtbar und erschien direkt vor der ISS. Diese Vorfälle verdeutlichen die Herausforderungen und Risiken, die mit der bemannten Weltraumforschung verbunden sind.

Für diejenigen, die einen Blick auf die Werkzeugtasche werfen möchten, können Beobachter, die bereits die ISS sehen können, die Werkzeugtasche auch in der Nähe entdecken. Es wird für seine Größe hell erscheinen und etwas vor der Raumstation liegen. Durch das Scannen des Himmels mit einem Fernglas können Beobachter die Werkzeugtasche möglicherweise in den kommenden Wochen lokalisieren, während sie allmählich in die Höhe sinkt.

Während Vorfälle wie dieser Anlass zur Sorge geben könnten, haben NASA-Wissenschaftler die Flugbahn der Werkzeugtasche sorgfältig berechnet und sichergestellt, dass sie keine Gefahr für die ISS oder die Astronauten an Bord darstellt. Es ist eine wertvolle Lektion und ein Beweis für unser kontinuierliches Lernen auf dem Gebiet der Weltraumforschung.

FAQ:

F: Was ist während des Weltraumspaziergangs passiert?

A: Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara haben versehentlich eine Werkzeugtasche verloren, als sie Reparaturen an den Solarpaneelen der ISS durchführten.

F: Stellt die Werkzeugtasche eine Gefahr für die ISS oder die Besatzung dar?

A: Nein, NASA-Wissenschaftler haben die Flugbahn der Werkzeugtasche vorhergesagt und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie keine Gefahr für die ISS oder die Astronauten an Bord darstellt.

F: Wie kann ich die Werkzeugtasche sehen?

A: Beobachter können die Werkzeugtasche mit einem Fernglas erkennen, indem sie den Himmel direkt vor der ISS scannen. Es sollte einige Sekunden vor der Station erscheinen, während es allmählich an Höhe verliert.