Drei Männer kehren nach einjähriger Weltraummission zur Erde zurück

Drei Männer, der amerikanische Astronaut Frank Rubio und die russischen Kosmonauten Sergey Prokopyev und Dmitri Petelin, werden am Mittwoch nach mehr als einem Jahr im Weltraum zur Erde zurückkehren. Das Trio war an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) und wird mit einer russischen Sojus-Raumsonde abfliegen. Die Raumsonde soll die ISS um 3:54 Uhr EDT verlassen und um 7:17 Uhr EDT in den Steppen Kasachstans landen.

Die NASA wird die Ereignisse ab 12 Uhr EDT live übertragen. Zuschauer können miterleben, wie die Luken zwischen der Sojus und der ISS um 12:20 Uhr EDT geschlossen werden. Der Livestream wird um 3:30 Uhr EDT zum Abdocken und um 6 Uhr EDT vor dem Ausstoßen der Sojus aus der Umlaufbahn fortgesetzt, der voraussichtlich um 6:24 Uhr EDT stattfinden wird. Anschließend wird die Besatzung absteigen und auf der Erde landen.

Die Reise von Rubio, Prokopjew und Petelin war beispiellos. Ursprünglich war ein normaler sechsmonatiger Aufenthalt im Orbit geplant, doch am 15. Dezember 2022 kam es bei ihrer Sojus-Raumsonde zu einem Leck, das zum Verlust des gesamten Kühlmittels führte. Infolgedessen mussten sie warten, bis eine weitere Sojus vorbereitet und gestartet wurde. Nachdem das Ersatzschiff am 25. Februar auf der ISS eintraf, mussten sie noch auf ihre Hilfsmannschaft warten, die am 15. September startete.

Ihr längerer Aufenthalt im Weltraum dauerte mittlerweile 371 Tage und war damit der längste ununterbrochene Raumflug eines amerikanischen Astronauten. Rubio, der zum ersten Mal ins All reist, hat den bisherigen amerikanischen Rekord von 355 Tagen übertroffen, der von Mark Vande Hei von der NASA aufgestellt wurde. Den Gesamtrekord in der Einzelflugdauer hält der Kosmonaut Waleri Poljakow, der von Januar 437 bis März 1994 über 1995 Tage auf der sowjetisch-russischen Raumstation Mir verbrachte.

Quelle: NASA, Roskosmos