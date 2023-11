Neuer Artikel: Kräfte vereinen: Seltene Aufnahmen von Megapod-Delfinen, die bei der Jagd nach fliegenden Fischen zusammenarbeiten

Es sind seltene Aufnahmen entstanden, die die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Spinnerdelfinen im Pazifischen Ozean vor der Küste Costa Ricas zeigen. In einem faszinierenden Spektakel, das im Rahmen der PBS-Serie „Spy in the Ocean, a Nature Miniseries“ festgehalten wurde, wurden Tausende von Spinnerdelfinen dabei beobachtet, wie sie einen der größten Megapoden bildeten, die jemals gefilmt wurden. Dieses beeindruckende Ereignis, das sich tief unter Wasser abspielte, bietet einen beispiellosen Einblick in das bemerkenswerte Verhalten dieser faszinierenden Meeresbewohner.

Das Team hinter „Spy in the Ocean“ implementierte hochmoderne Spionagekameras, die als animatronische Tiere getarnt waren, um nahtlos in die Welt wilder Delfingruppen einzudringen. In einer Gruppe von Spinnerdelfinen, die für ihre akrobatischen Flugmanöver bekannt sind, wurde ein „Spionagedelfin“ eingesetzt, der einen intimen Einblick in ihre Jagdstrategien bot.

Matthew Gordon, ein Wildtierproduzent in der Show, brachte die enorme Herausforderung zum Ausdruck, das Megapod-Phänomen einzufangen. „Es war äußerst schwierig, die Spinnerdelfine überhaupt zu finden, daher gab es viele Tage auf See, an denen wir im Laufe der Dreharbeiten Hunderte von Kilometern zurücklegten und sie nicht einmal finden konnten. Aber als wir sie fanden, geschah die Magie“, erklärte Gordon.

Nachdem das Team den Megapod gefunden hatte, stellte es den Spionagedelfin vor und nutzte eine animatronische Vogeldrohne, um die Delfine von oben zu beobachten. Die Aufnahmen enthüllten das komplizierte Kommunikationssystem der Delfine durch ein Repertoire an Klicks und Pfiffen. Erstaunlicherweise riefen sie andere Delfine aus entfernten Meeresgebieten herbei, indem sie ihre Anwesenheit mit ihren berühmten Luftsprüngen signalisierten.

Gordon betonte, dass sich die Kapsel über eine riesige Fläche von etwa 108,000 Quadratfuß an der Oberfläche ausbreitete, dies war jedoch nur ein Bruchteil des gesamten Ensembles. Unter Wasser erstreckte sich die Kapsel so weit das Auge reichte und beherbergte im Zenit mehrere tausend Delfine.

Der bahnbrechende Ansatz von „Spy in the Ocean“ ermöglichte die Erfassung authentischen Verhaltens, ohne den natürlichen Rhythmus der Tiere zu stören. Durch den Einsatz ähnlicher Roboter umging das Team die Notwendigkeit auffälliger Kameras, die die Aufmerksamkeit der Delfine möglicherweise gestört oder von ihren Jagdaktivitäten abgelenkt hätten.

Das neueste Filmmaterial bietet nicht nur ein fesselndes visuelles Erlebnis, sondern vertieft auch unser Verständnis der äußerst komplexen sozialen Dynamik und der koordinierten Bemühungen von Spinnerdelfinen bei der Verfolgung zahlreicher Schwärme fliegender Fische. Diese neu gewonnenen Erkenntnisse erinnern uns an die bemerkenswerte Intelligenz und Anpassungsfähigkeit dieser großartigen Kreaturen, die in den Tiefen unserer Ozeane leben.

FAQ

F: Wie hat das Team die Aufnahmen der Megapod-Delfine gemacht?

Das Team nutzte als animatronische Tiere getarnte Spionagekameras, um die wilden Delfingruppen zu infiltrieren. Sie setzten einen „Spionagedelfin“ zwischen den Spinnerdelfinen ein und nutzten eine animatronische Vogeldrohne, um die Delfine vom Himmel aus zu beobachten.

F: Warum war es schwierig, die Spinnerdelfine zu finden?

Spinnerdelfine sind bekanntermaßen schwer zu fassen, weshalb es schwierig ist, sie zu lokalisieren. Das Team verbrachte mehrere Tage auf See und legte weite Strecken zurück, bevor es schließlich auf die Kapsel traf.

F: Wie haben die Delfine miteinander kommuniziert?

Die Delfine kommunizieren durch eine Kombination aus Klicken und Pfeifen. Sie nutzen diese Signale, um andere Delfine aus verschiedenen Teilen des Ozeans zu versammeln und sie mit ihren beeindruckenden Sprüngen anzulocken.

F: Wie viele Delfine befanden sich im Megapod?

Auf seinem Höhepunkt bestand der Megapod aus mehreren tausend Delfinen. Die Kapsel bedeckte ein riesiges Gebiet sowohl an der Oberfläche als auch unter Wasser und erstreckte sich so weit das Auge reichte.