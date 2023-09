Neues Video enthüllt Ausbruch von Eta Carinae vor zwei Jahrhunderten

By

Mithilfe von Daten des Chandra-Röntgenobservatoriums der NASA und der Raumsonde XMM-Newton der ESA haben Astronomen ein fesselndes Zeitraffervideo erstellt, das einen Sternausbruch vor etwa 180 Jahren zeigt. Das Video, das Beobachtungen von 1999 bis 2020 vereint, bietet einen Einblick in die Geschichte des explosiven Ereignisses Eta Carinae.

Eta Carinae ist ein bekanntes Sternensystem mit zwei massereichen Sternen. Wissenschaftler schätzen, dass einer der Sterne etwa 90-mal massereicher als die Sonne ist, während der andere etwa 30-mal massereicher ist. Die bemerkenswerte Explosion, die treffend als „Große Eruption“ bezeichnet wird, entstand in Eta Carinae und ist vermutlich das Ergebnis einer Verschmelzung zweier Sterne, die zu einem Dreifachsternsystem gehörten.

Die Nachwirkungen dieser kosmischen Kollision wurden Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Erde beobachtet, und das neue Video zeigt, wie sich die Eruption mit erstaunlichen Geschwindigkeiten von bis zu 4.5 Millionen Kilometern pro Stunde weiter ausdehnte. Das bei der Explosion ausgestoßene Material, das dem 10- bis 45-fachen der Sonnenmasse entspricht, bildete den Homunkulusnebel – ein beeindruckendes Paar kugelförmiger Gaswolken, die die beiden massereichen Sterne umgeben.

Im Video erscheint der Homunculus-Nebel als leuchtend blaue Wolke, die hochenergetische Röntgenstrahlen aussendet, die von den beiden nahe beieinander liegenden massereichen Sternen erzeugt werden. Der Nebel ist von einem leuchtend orangefarbenen Ring aus Röntgenemissionen umgeben, der mit der Zeit zu wachsen und sich auszudehnen scheint. Bemerkenswert ist, dass das von Chandras Beobachtungen aufgenommene Video und das zusammengefasste Bild bisher unbekannte Details über die ereignisreiche Geschichte von Eta Carinae enthüllen, einschließlich der raschen Ausdehnung des Rings und der Anwesenheit einer schwachen Röntgenhülle außerhalb des Rings.

Astronomen haben festgestellt, dass diese schwache Röntgenhülle, die in den Beobachtungen beschrieben wurde, eine ähnliche Form und Ausrichtung wie der Homunkulusnebel hat. Dies deutet auf einen gemeinsamen Ursprung beider Strukturen hin. Durch die Untersuchung der Bewegung von Gasklumpen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass das Sternmaterial zwischen 1200 und 1800 aus Eta Carinae ausgestoßen wurde, also vor der beobachteten Großen Eruption im Jahr 1843. Als sich die Druckwelle im Weltraum ausbreitete, traf sie auf interstellares Material, das es erhitzte und erhitzte Dadurch entsteht der helle Röntgenring. Allerdings hat die Druckwelle inzwischen den Ring überschritten, was zu einer schwindenden Röntgenhelligkeit von Eta Carinae führt.

Diese Ergebnisse, die 2022 in einer Studie im Astrophysical Journal veröffentlicht wurden, geben Aufschluss über die Ausbreitung von Eta Carinae und liefern wertvolle Einblicke in seine Vergangenheit. Michael Corcoran vom Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland, der die Studie leitete, betont die Bedeutung der schwachen Röntgenhülle und stellt fest, dass sie einen integralen Bestandteil der Geschichte von Eta Carinae enthüllt, der sonst unbekannt geblieben wäre.

