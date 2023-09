Die Entstehung rosafarbener Diamanten: Einblicke aus der Argyle-Mine

Eine aktuelle Studie, die von Forschern der Curtin University, dem Bergbauunternehmen Rio Tinto und internationalen Kollegen durchgeführt wurde, untersuchte die Entstehung rosafarbener Diamanten und deren Zusammenhang mit dem Zerfall eines Superkontinents. Die Studie konzentrierte sich auf die berühmte Argyle-Diamantenmine in Westaustralien, die über 90 % der rosafarbenen Diamanten der Welt produzierte. Durch die Analyse von Material aus der Mine stellten die Forscher fest, dass der Vulkanausbruch, der die Diamanten an die Oberfläche brachte, vor etwa 1.3 Milliarden Jahren stattfand und mit dem Auseinanderbrechen des Superkontinents Nuna zusammenfiel.

Die Bildung rosafarbener Diamanten beginnt tief in der Erdkruste, wo Kohlenstoff unter enormem Druck zu farblosen Diamanten kristallisiert. Die Kollision von Kontinentalblöcken, wie sie in Kimberley und Nordaustralien beobachtet wurde, verursachte eine Verformung der Diamantkristalle, was zu ihrer rosa Färbung führte. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Diamanten durch einen Vulkanausbruch schnell an die Oberfläche aufsteigen mussten, um ihre Diamantform beizubehalten.

Während die Studie Aufschluss über die Entstehung rosafarbener Diamanten und ihren Zusammenhang mit Zerfallsereignissen des Superkontinents gibt, bleibt die Suche nach ähnlichen Diamantvorkommen eine Herausforderung. Die Nähte, die Kontinentalblöcke verbinden, können im Laufe von Millionen oder Milliarden Jahren von Sedimenten bedeckt werden und potenzielle diamantenhaltige Ablagerungen verbergen. Darüber hinaus sind die diamantführenden Rohre oft schmal, was ihre Entdeckung noch schwieriger macht.

Trotz dieser Herausforderungen liefert die Studie wertvolle Erkenntnisse für Prospektoren und die Diamantenindustrie bei der Suche nach potenziellen Standorten für rosa Diamanten. Das Verständnis der geologischen Prozesse hinter der Entstehung dieser seltenen Edelsteine ​​kann dabei helfen, potenzielle Gebiete für Exploration und Bergbau einzugrenzen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Prozess der Suche nach rosafarbenen Diamanten weiterhin komplex bleibt und umfangreiche Forschungs- und Explorationsanstrengungen erfordert.

Quellen:

– Hauptquelle: Nature Communications: „Der Zeitpunkt der Mantelmetasomatisierung bei der Bildung der Argyle-Diamantenlagerstätte, Westaustralien“

– Zusätzliche Quelle: ABC News Australia: „Argyle-Diamanten: Die berühmten rosafarbenen Edelsteine ​​der Outback-Mine, entstanden aus dem Zerfall des alten Superkontinents“