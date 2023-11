Neue Studie legt nahe, dass Staubwolken eine wichtige Rolle beim Aussterben der Dinosaurier spielten

By

Jahrzehntelang herrschte unter Wissenschaftlern die Theorie vor, dass eine massive Asteroidenkollision die Hauptursache für den Untergang der Dinosaurier war. Eine bahnbrechende Studie, die kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, stellt diese Annahme jedoch in Frage und schlägt eine alternative Erklärung vor.

Den Untersuchungen belgischer Wissenschaftler zufolge spielte der Asteroideneinschlag zwar sicherlich eine bedeutende Rolle beim nahezu vollständigen Aussterben der Dinosaurier, war aber möglicherweise nicht der alleinige Schuldige. Die Studie legt nahe, dass die Milliarden Tonnen Staub, die beim Aufprall in die Luft geschleudert wurden, einen tiefgreifenden und übersehenen Einfluss auf das Schicksal dieser uralten Kreaturen hatten.

Als der kolossale Asteroid mit einem geschätzten Durchmesser zwischen 10 und 15 Kilometern vor etwa 66 Millionen Jahren auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán einschlug, löste er weltweites Chaos aus. Es folgten Waldbrände, Erdbeben und Megatsunamis, die die Ökosysteme der Welt verwüsteten.

Die belgischen Forscher gehen davon aus, dass der Einschlag des Asteroiden auch einen „globalen Winter“ auslöste. Die enorme Menge an Silikat- und Schwefelstaub, die in die Atmosphäre freigesetzt wurde, erzeugte dunkle Wolken, die das Sonnenlicht blockierten, was zu einem erheblichen Rückgang der globalen Oberflächentemperatur führte. Es wird geschätzt, dass die Temperatur aufgrund dieses Phänomens auf bis zu 15 °C gesunken ist.

Da nur wenig Sonnenlicht die Erdoberfläche erreichte, kämpften Pflanzen ums Überleben. Pflanzenfresser, die für ihre Ernährung auf diese Pflanzen angewiesen waren, waren mit Nahrungsknappheit konfrontiert und verhungerten schließlich. Das anschließende Verschwinden der Pflanzenfresser führte dazu, dass fleischfressende Dinosaurier keine Beute mehr hatten, was zu einem katastrophalen Zusammenbruch der gesamten Nahrungskette führte.

Diese bahnbrechende Studie legt nahe, dass die durch die Asteroidenkollision erzeugten Staubwolken weitaus bedeutender waren als bisher angenommen. Ungefähr 2,000 Gigatonnen Staub, was mehr als dem 11-fachen Gewicht des Mount Everest entspricht, erstickten die Atmosphäre und dezimierten im Laufe mehrerer Jahre die Dinosaurierpopulation.

Die Ergebnisse dieser Forschung zeichnen ein eindringliches Bild des Untergangs des Dinosauriers und offenbaren eher ein langsames und qualvolles Aussterben als eine unmittelbare Katastrophe. Es stellt unsere Vorurteile in Frage und zwingt uns, das komplexe Geflecht von Faktoren, die zum Ende der Dinosaurier-Ära beigetragen haben, neu zu bewerten.

FAQ:

F: Was hat das Aussterben der Dinosaurier verursacht?

A: Während ein massiver Asteroideneinschlag eine bedeutende Rolle spielte, legt eine aktuelle Studie nahe, dass durch den Einschlag erzeugte Staubwolken auch zu deren Aussterben beigetragen haben.

F: Wie wirkten sich die Staubwolken auf die Dinosaurier aus?

A: Die Staubwolken blockierten das Sonnenlicht und führten zu einem globalen Rückgang der Oberflächentemperatur. Dies wiederum führte zu einem Mangel an Nahrung für Pflanzenfresser, was schließlich zum Zusammenbruch der gesamten Nahrungskette führte.

F: Wie lange hat der Aussterbeprozess gedauert?

A: Die neue Studie legt nahe, dass das Aussterben der Dinosaurier ein schrittweiser Prozess war, der sich über mehrere Jahre hinzog.