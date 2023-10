Die Gefahren von Lachgas: Ein genauerer Blick auf die Freizeitdroge

Lachgas, allgemein bekannt als „Lachgas“, ist eine Freizeitdroge, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und einfachen Online-Zugänglichkeit bei jungen Menschen an Beliebtheit gewonnen hat. Allerdings birgt diese Freizeitdroge ernsthafte Gesundheitsrisiken, insbesondere neurologische Probleme, die auf einen Vitamin-B12-Mangel zurückzuführen sind.

Der chronische Konsum von Lachgas kann zu Rückenmarksschäden, Nervenschäden, die Kraft und Empfindung beeinträchtigen, sowie zu Verhaltensstörungen führen. Diese Symptome weisen auf einen funktionellen Vitamin-B12-Mangel hin. Es ist für medizinisches Fachpersonal von entscheidender Bedeutung, sich über die Verwendung von Lachgas zu erkundigen, wenn Patienten Symptome aufweisen, die auf einen Vitamin-B12-Mangel hinweisen.

Darüber hinaus wird Lachgas nicht nur als Freizeitdroge, sondern auch als Anästhetikum bei pädiatrischen und zahnmedizinischen Eingriffen eingesetzt. Die geringen Kosten und die einfache Online-Verfügbarkeit machen es zu einer attraktiven Option für diejenigen, die einen schnellen Rausch suchen. Laut der Global Drug Survey 2021 gaben 10 % der Befragten aus aller Welt und 15 % der kanadischen Befragten an, im Vorjahr Lachgas konsumiert zu haben.

Der besorgniserregende Anstieg des Freizeitkonsums von Lachgas hat Mediziner dazu veranlasst, sich mit den damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen auseinanderzusetzen. Dr. Cyrille De Halleux, Facharzt für Innere Medizin und Assistenzarzt am Hospital for Sick Children (SickKids) und an der University of Toronto, betont die Notwendigkeit für Ärzte, sich über den Einsatz von Lachgas bei Patienten mit ungeklärten Befunden zu erkundigen, die auf einen Vitamin-B12-Mangel oder anderes hinweisen kompatible neurologische Symptome.

Die Behandlung einer Lachgastoxizität umfasst das Absetzen der Substanz sowie die Einnahme von Vitamin B12 und Methionin. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für die Gefahren von Lachgas als Freizeitdroge zu schärfen und vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens des Einzelnen zu verbessern.

References:

– „Diagnose und Management der Toxizität im Zusammenhang mit dem Freizeitgebrauch von Lachgas“ von Cyrille De Halleux und David N. Juurlink, Canadian Medical Association Journal