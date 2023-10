Das NASA-Projekt Olympus will bis 2040 Häuser auf dem Mond bauen

By

Die NASA startet ein ehrgeiziges Projekt namens Project Olympus mit dem Ziel, bis 2040 Häuser auf dem Mond zu bauen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Mondoberfläche nicht nur für Astronauten, sondern auch für Zivilisten bewohnbar zu machen. Die Agentur geht davon aus, dass dies erreicht werden kann, indem ein 3D-Drucker auf den Mond gesprengt wird und ein spezieller Mondbeton verwendet wird, um Strukturen Schicht für Schicht aufzubauen.

Der Mondbeton wird aus Gesteinssplittern, Mineralfragmenten und Staub hergestellt, die auf der Mondoberfläche gefunden werden. Trotz Zweifeln an der Machbarkeit dieses Projekts behaupten NASA-Wissenschaftler, dass es realisierbar ist, wenn die Agentur weiterhin ihre Benchmarks erfüllen kann.

Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, setzt die NASA auf Spitzentechnologie und Partnerschaften mit Universitäten und privaten Unternehmen. Sie haben mit ICON, einem Bautechnologieunternehmen mit Sitz in Austin, Texas, zusammengearbeitet, um ein weltraumgestütztes Bausystem zu entwickeln. ICON hat Fördermittel von der NASA erhalten und kürzlich weitere 60 Millionen US-Dollar für dieses Projekt angekündigt.

Der 3D-Drucker, der derzeit getestet wird, wird im Februar 2024 zum Mond geschickt. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Monderkundungsplänen der NASA dar. Im November 2024 ist der Start von Artemis II geplant, die vier menschliche Besatzungsmitglieder auf einem zehntägigen Flug um den Mond befördern wird. An dieser Mission werden die erste Frau und der erste Schwarze in der Geschichte teilnehmen, die diese Reise unternehmen.

Die Entschlossenheit der NASA, eine Unterteilung im Weltraum einzurichten, spiegelt einen entscheidenden Moment in der menschlichen Erforschung wider. Die Zusammenarbeit der Agentur mit innovativen Partnern und der Einsatz fortschrittlicher Technologie bilden eine solide Grundlage für die Erreichung ihrer Ziele. Obwohl vor uns Herausforderungen liegen, bleibt die NASA hinsichtlich der Zukunft der Mondstrukturen und des Potenzials einer bewohnbaren Mondoberfläche optimistisch.

