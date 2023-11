Vergleich von Exoplaneten: Ein neuer Ansatz zur Entdeckung des Lebens jenseits der Erde

Da immer mehr Exoplaneten entdeckt werden, wird die Suche nach Leben jenseits der Erde immer spannender. Während der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Analyse der atmosphärischen Zusammensetzung dieser fernen Welten lag, argumentiert eine aktuelle Studie, dass der Vergleich der Atmosphäre eines Planeten mit denen seiner Nachbarplaneten eine effektivere Methode zur Identifizierung von Lebenszeichen darstellen könnte.

Planeten in einem Sternensystem entstehen aus derselben Trümmerscheibe, was zu ähnlichen Zusammensetzungen führt. Obwohl bestimmte Moleküle wandern und leichte Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen äußeren und inneren Planeten verursachen können, bleibt die Gesamtzusammensetzung relativ konstant. Die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichte Studie legt nahe, dass ein Vergleich der Menge an atmosphärischem Kohlenstoff ein vielversprechender Weg sein könnte.

Kohlenstoff, ein grundlegendes Element für das Leben auf der Erde, wird ebenfalls leicht in Wasser aufgenommen und kann in geologischen Formationen gebunden werden. Wenn also ein Exoplanet in der bewohnbaren Zone im Vergleich zu ähnlichen Welten in seinem System deutlich weniger atmosphärischen Kohlenstoff aufweist, könnte dies ein Hinweis auf das Vorhandensein von Wasser und organischem Leben sein.

In unserem eigenen Sonnensystem liegen Erde, Venus und Mars alle in der bewohnbaren Zone der Sonne. Allerdings besteht die Erdatmosphäre hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff und nur zu einem geringen Anteil aus Kohlendioxid. Im Gegensatz dazu bestehen die Atmosphären von Venus und Mars größtenteils aus Kohlendioxid. Der starke Kontrast im atmosphärischen Kohlenstoffgehalt der Erde macht sie zu einem wahrscheinlich bewohnten Planeten.

Um diesen Ansatz zu demonstrieren, konzentrierten sich die Forscher auf das Sternensystem Trappist-1, das sieben bekannte Planeten hat, von denen sich drei in der bewohnbaren Zone befinden. Durch die Nutzung der Fähigkeiten des kommenden James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) hoffen Wissenschaftler, den atmosphärischen Kohlendioxidgehalt auf den Trappisten-1-Planeten nachzuweisen. Zehn oder mehr klare Transite einer Trappistenwelt würden genügend Daten liefern, um festzustellen, ob der CO2-Gehalt verringert ist, was sie zu einem guten Kandidaten für weitere Untersuchungen macht.

Es ist wichtig zu beachten, dass ein verringerter CO2-Gehalt allein keine Garantie für das Vorhandensein von Leben ist. Felsen, Meeresformationen und sogar die Gezeitenblockierung von Planeten könnten für den niedrigen Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre verantwortlich sein. Dennoch könnte dieser innovative Ansatz Exoplaneten identifizieren, die einer weiteren Untersuchung wert sind, und uns möglicherweise der Bestätigung der Existenz außerirdischen Lebens näher bringen.

FAQ:

F: Was ist ein Exoplanet?

A: Ein Exoplanet ist ein Planet, der einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems umkreist.

F: Was ist die bewohnbare Zone?

A: Die bewohnbare Zone, auch Goldlöckchen-Zone genannt, ist die Region um einen Stern, in der die Bedingungen für die Existenz von flüssigem Wasser auf der Oberfläche eines Planeten geeignet sind.

F: Was ist das James Webb-Weltraumteleskop?

A: Das James Webb Space Telescope (JWST) ist ein zukünftiges Weltraumobservatorium, das die Nachfolge des Hubble-Weltraumteleskops antreten soll. Es wird über deutlich verbesserte Möglichkeiten zur Erforschung des Universums verfügen, einschließlich der Analyse der Atmosphären von Exoplaneten.

F: Was ist atmosphärischer Kohlenstoff?

A: Unter atmosphärischem Kohlenstoff versteht man das Vorhandensein kohlenstoffhaltiger Gase in der Atmosphäre eines Planeten, beispielsweise Kohlendioxid.

F: Wie kann atmosphärischer Kohlenstoff auf die Anwesenheit von Leben hinweisen?

A: Ein im Vergleich zu anderen Planeten im selben System verringerter atmosphärischer Kohlenstoffgehalt könnte auf das Vorhandensein von Wasser und organischem Leben auf einem potenziell bewohnbaren Exoplaneten hinweisen. Allerdings könnten auch andere Faktoren und Prozesse wie geologische Formationen und Gezeitenblockierungen zu einem niedrigen Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre beitragen.