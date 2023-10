Das Potenzial der Triton-Atmosphäre für Aerobraking

Aerobraking ist eine Technik, die häufig von Raumfahrzeugen eingesetzt wird, um ihre Geschwindigkeit bei der Ankunft in verschiedenen Planetensystemen zu verringern. Durch das Eintauchen in die Atmosphäre eines Himmelskörpers innerhalb des Systems, beispielsweise eines Mondes oder des Planeten selbst, kann das Raumschiff den atmosphärischen Widerstand nutzen, um abzubremsen und in die Umlaufbahn zu gelangen, ohne dass zusätzlicher Treibstoff benötigt wird. Dies führt zu Gewichtseinsparungen und einer Kostenreduzierung für den Einsatz.

Allerdings ist die Orbitaldynamik bei Aerobraking-Manövern äußerst komplex und erfordert sorgfältige Berechnungen. Die Forscher Jakob Brisby und James Lyne von der University of Tennessee Knoxville führten die mathematische Analyse für das am wenigsten erforschte Planetensystem unseres Sonnensystems durch – Neptun.

Da Neptun 14 Monde hat, konzentrierten sich die Forscher für ihre Aerobraking-Studie auf Triton, den größten Mond. Triton besitzt eine Atmosphäre, deren Dichte jedoch nur etwa ein Viertel der Atmosphäre von Titan beträgt, die zuvor während einer Mission zum Saturn in den 1990er Jahren für die Luftbremsung genutzt wurde.

Ein Vorteil von Triton für die Aerobremsung ist seine retrograde Umlaufbahn um Neptun, die eine schnelle Geschwindigkeitsreduzierung ermöglicht, was zu weiteren Kraftstoffeinsparungen führt. Frühere Untersuchungen von Brisby und Lyne legten den Grundstein für die in ihrer jüngsten Arbeit vorgestellten Berechnungen. Das Hauptaugenmerk der Arbeit lag auf der Integration einer flugerprobten Aerobraking-Technologie, bekannt als Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), in das Missionsdesign.

LOFTID besteht aus einem großen Hitzeschild, der an der Vorderkante des Raumfahrzeugs befestigt ist, und wurde letztes Jahr erfolgreich einem Flugtest unterzogen. Die Details dieses Flugtests dienten als Grundlage für die mathematische Analyse in der Arbeit. Die Ergebnisse zeigten, dass es mithilfe der relativ dünnen Atmosphäre von Triton und der LOFTID-Technologie möglich ist, ein Raumschiff so weit zu verlangsamen, dass es in die Umlaufbahn um Neptun gelangt.

Es gibt jedoch mehrere Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Die Reise zum Neptun würde etwa 15 Jahre dauern, und die Raumsonde müsste sich dem System in einem bestimmten Winkel nähern, um Tritons retrograde Umlaufbahn vollständig nutzen zu können. Darüber hinaus müsste vor der Mission eine Ablösungstechnologie entwickelt werden, da diese nicht Teil der ursprünglichen LOFTID-Demonstration war.

Derzeit sind keine bestätigten Missionen für Neptun geplant, außer möglicherweise einer chinesischen Mission, die nächstes Jahr starten soll. Dies lässt Brisby und Lyne genügend Zeit, ihr Konzept weiter zu verfeinern und möglicherweise zu einer kostengünstigen Mission zur Erforschung des Neptunmondes Triton beizutragen.

