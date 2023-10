Vulkanausbrüche und astronomische Zyklen im Zusammenhang mit Klimawandel und Massenaussterben

By

Ein Team von Wissenschaftlern ist zu dem Schluss gekommen, dass der Klimawandel, der in den letzten 260 Millionen Jahren stattgefunden hat und zu einem Massensterben von Leben geführt hat, auf massive Vulkanausbrüche und darauffolgende Umweltkrisen zurückzuführen ist. Diese Eruptionen setzten große Mengen Kohlendioxid in die Erdatmosphäre frei, was zu einer extremen Erwärmung des Treibhausklimas und nahezu tödlichen oder tödlichen Zuständen führte.

Die Forscher, deren Analyse in der Zeitschrift Earth-Science Reviews erscheint, fanden außerdem heraus, dass diese Vulkanausbrüche und Umweltkrisen mit kritischen Veränderungen in der Umlaufbahn des Planeten im Sonnensystem zusammenfallen. Die Phänomene treten alle 26 bis 33 Millionen Jahre auf und folgen zyklischen Mustern. Dies deutet darauf hin, dass die geologischen Prozesse auf der Erde möglicherweise durch astronomische Zyklen im Sonnensystem und in der Milchstraße gesteuert werden.

Diese Forschung hat zwar keinen Einfluss auf den Klimawandel im 20. und 21. Jahrhundert, der durch menschliche Aktivitäten verursacht wird, sie stützt jedoch die wohlbekannte Auswirkung von Kohlendioxidemissionen auf die Klimaerwärmung. Die Analyse konzentrierte sich auf kontinentale Flutbasalteruptionen (CFB), die größten vulkanischen Lavaausbrüche auf der Erde, und andere große geologische Ereignisse in den letzten 260 Millionen Jahren.

Zu diesen Ereignissen gehörten anoxische Ereignisse in den Ozeanen (Zeiträume mit erschöpftem Sauerstoff in den Ozeanen der Erde), hyperthermische Klimaschübe (schneller Anstieg der globalen Temperaturen) und Massenaussterben von Meeres- und Nicht-Meereslebewesen. Die Forscher fanden heraus, dass CFB-Ausbrüche häufig mit diesen tödlichen geologischen Phänomenen zusammenfielen, was die erhebliche Auswirkung vulkanischer Aktivität unterstreicht.

Der Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und astronomischen Zyklen wird durch die enge Übereinstimmung zwischen den geologischen und astrophysikalischen Zyklen belegt. Die Forscher stellen fest, dass dieser Zusammenhang Fragen darüber aufwirft, wie die astronomischen Bewegungen des Planeten die inneren geologischen Prozesse der Erde stören.

Diese Studie betont, dass Ereignisse auf der Erde im Kontext unserer astronomischen Umgebung stattfinden. Zum Forschungsteam gehören Wissenschaftler der Biologieabteilung der New York University, des Carnegie Institute for Science und des Barnard College.

