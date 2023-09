Die Bedeutung von Neigungsmessern bei der Überwachung von Vulkanen

Neigungsmesser spielen seit Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Vulkanüberwachung und liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten von Vulkanen und die Bewegung von Magma. Während satellitengestützte Methoden in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben, bleiben Neigungsmesser ein zuverlässiges und unverzichtbares Werkzeug für Wissenschaftler.

Die Verwendung von Neigungsdaten bei der Vulkanüberwachung geht auf das frühe 20. Jahrhundert zurück, als Wissenschaftler begannen, den Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Veränderungen der Topographie zu erkennen. Dr. Thomas Jaggar, ein Pionier der Vulkanologie, begann 1917 mit der Verfolgung von Neigungsänderungen hawaiianischer Vulkane mithilfe speziell entwickelter Instrumente.

Einer der bedeutendsten Fortschritte in der Neigungsmessertechnologie erfolgte in den 1950er Jahren, als Dr. Jerry Eaton den Wasserrohr-Neigungsmesser entwickelte. Dieses Instrument ermöglichte präzise Messungen der Neigung und ermöglichte es Wissenschaftlern, die Bewegung des Kīlauea-Gipfels während Ausbrüchen zu verfolgen. Der Wasserrohr-Neigungsmesser besteht aus drei miteinander verbundenen Wassertöpfen, die sich als Reaktion auf die Bodenneigung bewegen. Durch die Messung der Wassertiefe in jedem Topf können Wissenschaftler den Grad der Neigung bestimmen.

Die kontinuierliche Aufzeichnung der Neigungsdaten der Wasserröhre erwies sich als unschätzbar wertvoll, da sie eine Zeitreihe von Messungen lieferte, die die Identifizierung von Inflations- und Deflationszyklen zwischen Eruptionen ermöglichte. Diese kontinuierliche Aufzeichnung der Neigung ermöglichte es Wissenschaftlern, Entdeckungen zu machen, die nicht möglich gewesen wären, wenn Daten nur während der Eruptionen gesammelt worden wären.

In den 1970er Jahren wurden elektronische Neigungsmesser eingeführt, die noch präzisere Messungen ermöglichten. Diese Instrumente werden in geschützten Bohrlöchern installiert und können jede Minute die Neigung bis auf einen Bruchteil eines Mikroradiant messen.

In den letzten Jahren zeigten die Neigungsdaten vom Gipfel des Kīlauea Ähnlichkeiten mit Aufzeichnungen aus den 1950er bis 1970er Jahren, was darauf hindeutet, dass sich das Verhalten des Vulkans seit dem Ausbruch im Jahr 2018 nicht wesentlich verändert hat. Diese Kontinuität ermöglicht es Wissenschaftlern, vergangene Daten zu nutzen, um Prognosen über zukünftiges Verhalten zu erstellen und Hypothesen über das Rohrleitungssystem des Vulkans zu testen.

Die jüngsten Beobachtungen von Neigungsmessern in der Nähe der Caldera von Kīlauea deuten auf eine Ansammlung von Magma in einem Reservoir in der Südcaldera hin, ähnlich wie bei früheren Ereignissen in den Jahren 2015 und 2021. Dieses Wissen hilft Wissenschaftlern, aktuelle Prozesse zu verstehen und könnte neue Erkenntnisse über das frühere Verhalten des Vulkans liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Neigungsmesser ein wesentliches Instrument bei der Vulkanüberwachung waren, da sie kontinuierliche Neigungsmessungen lieferten und zu unserem Verständnis der vulkanischen Aktivität beitrugen. Die lange und genaue Aufzeichnung der Neigung am Kīlauea erleichtert weiterhin neue Entdeckungen und Vorhersagen für zukünftige Ausbrüche.

