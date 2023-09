Neigungsdaten: Überwachung des Vulkanverhaltens

Neigungsdaten, die die Neigung des Bodens messen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Erforschung des Vulkanverhaltens. Diese Daten wurden erstmals im frühen 20. Jahrhundert vom Hawaiian Volcano Observatory (HVO) gesammelt, als Wissenschaftler begannen zu verstehen, dass Vulkanausbrüche und Erdbeben mit Veränderungen in der Topographie des Landes einhergingen.

Einer der Pioniere der Seismologie, Dr. Fusakichi Omori, erkannte die Bedeutung der Bodenneigung, als er beobachtete, dass sie den Auslegerarm seines Seismometers beeinflusste. Im Jahr 1917 begann Dr. Thomas Jaggar vom HVO, Neigungsänderungen an hawaiianischen Vulkanen mithilfe speziell entwickelter Instrumente, sogenannter „Klinoskope“, und durch Beobachtung der Auslenkungen von Seismometern zu verfolgen.

In den 1950er Jahren entwickelte der HVO-Wissenschaftler Dr. Jerry Eaton einen verbesserten Neigungsmesser, der als Wasserrohr-Neigungsmesser bekannt ist. Dieses Instrument nutzte Wasser, um präzise Neigungsmessungen durchzuführen, sodass Wissenschaftler die Bewegung des Kīlauea-Gipfels während Ausbrüchen verfolgen konnten. Die Wasserrohr-Neigungsmesser lieferten eine kontinuierliche Aufzeichnung der Inflation und Deflation des Vulkans.

Der Wasserrohr-Neigungsmesser besteht aus drei Wassertöpfen, die durch Rohre verbunden sind. Wenn sich der Boden neigt, scheint der Wasserstand in den Töpfen zu steigen oder zu sinken. Durch die Messung der Wassertiefe in jedem Topf können Wissenschaftler das Ausmaß der Neigung bestimmen. Diese Daten werden regelmäßig gesammelt, auch in Zeiten, in denen sie möglicherweise nicht wichtig erscheinen, um eine kontinuierliche Zeitreihe zu erstellen, die Entdeckungen über das Verhalten von Vulkanen erleichtert.

In den 1970er Jahren wurden elektronische Neigungsmesser eingeführt, die noch präzisere Messungen ermöglichten. Diese Instrumente werden in etwa 16 Fuß tiefen Bohrlöchern installiert und können jede Minute Neigungsmessungen bis zu einem Bruchteil eines Mikroradiant aufzeichnen.

Die von Neigungsmessern gesammelten Daten haben Inflations- und Deflationszyklen zwischen Ausbrüchen sowie Veränderungen der Neigungsmuster im Laufe der Zeit offenbart. Nach dem Ende des Puʻuʻōʻō-Ausbruchs im Jahr 2018 kam es auf dem Gipfel des Kīlauea zu ähnlichen Veränderungen wie in den 1950er bis 1970er Jahren, was darauf hindeutet, dass der Vulkan zu seinem Verhalten vor dem Ausbruch zurückkehrt.

Durch die Analyse vergangener Aufzeichnungen können Wissenschaftler Vorhersagen über das zukünftige Verhalten von Vulkanen treffen und Einblicke in die Leitungssysteme von Vulkanen gewinnen. Aktuelle Neigungsdaten deuten beispielsweise auf eine Ansammlung von Magma in einem Reservoir in der Südcaldera hin, ein Phänomen, das in der Vergangenheit zeitweise aufgetreten ist.

Die lange und genaue Aufzeichnung der Neigung am Kīlauea liefert Wissenschaftlern wertvolle Informationen über aktuelle Prozesse und das Potenzial für neue Entdeckungen über die Vergangenheit des Vulkans. Durch kontinuierliche Überwachung können Forscher ihr Verständnis des Vulkanverhaltens vertiefen und ihre Fähigkeit verbessern, Ausbrüche vorherzusagen.

Quellen:

– US Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory