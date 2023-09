Neue Studie prognostiziert, dass Menschen und Säugetiere nur noch 250 Millionen Jahre auf der Erde überleben werden

By

Laut einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, werden Menschen und andere Säugetiere möglicherweise nur noch 250 Millionen Jahre auf der Erde existieren. Die Studie sagt voraus, dass die Kontinente in 250 Millionen Jahren kollidieren und einen riesigen Landblock namens Pangaea Ultima bilden werden. Dieser neue Superkontinent wird entlang des Äquators in der tropischen Region der Erde liegen.

Mithilfe von Computersimulationen prognostizierten die Forscher Kontinentalverschiebungen und atmosphärische Veränderungen über Millionen von Jahren. Sie fanden heraus, dass durch die Kollision von Landmassen zur Bildung von Pangaea Ultima ein Superkontinent mit vulkanischer Aktivität entstehen könnte, der Kohlendioxid freisetzt. In Kombination mit erhöhter Sonnenenergie und höheren Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre werden diese Bedingungen Pangaea Ultima wahrscheinlich für Säugetiere unwirtlich machen.

Der Hauptautor Alex Farnsworth, Meteorologe und Paläoklimamodellierer an der Universität Bristol, twitterte, dass die extreme Hitze auf Pangaea Ultima zum Massensterben von Säugetieren und anderen Lebewesen führen könnte. Obwohl Säugetiere in verschiedenen Klimazonen überleben können, unterliegen sie thermischen und physiologischen Grenzen und können nur einen bestimmten Temperaturbereich tolerieren. Die neue Studie legt nahe, dass ein Großteil von Pangaea Ultima sehr heiß und trocken sein wird, was es für Säugetiere unbewohnbar macht.

Die Studie wirft auch Fragen zur Bewohnbarkeit anderer Planeten und Monde im Sonnensystem auf. Farnsworth verglich Pangaea Ultima mit Planeten wie Mars und Venus und deutete an, dass der neue Superkontinent hinsichtlich der Bewohnbarkeit näher an der Venus liegen würde. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der Tektonik bei der Bestimmung, ob ein Ort bewohnbar ist oder nicht.

Die Forscher stellten fest, dass das Leben auf Pangaea Ultima im Allgemeinen aussterben könnte, wenn die Temperaturen so weit ansteigen, dass Pflanzen keine Photosynthese mehr durchführen können. Dies würde zu einem Rückgang des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre führen. Weitere Forschung ist erforderlich, um zu verstehen, wie sich Pflanzen an diese zukünftige Umgebung anpassen könnten.

Insgesamt liefert diese Studie wertvolle Einblicke in die Zukunft der Erde und die potenziellen Herausforderungen, denen Säugetiere, einschließlich des Menschen, in den kommenden Millionen Jahren gegenüberstehen könnten.

