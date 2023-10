Neue Erkenntnisse über Vulkanausbrüche und Klimamuster

Eine kürzlich in Geophysical Research Letters veröffentlichte Studie hat Licht auf den Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Störungen in globalen Klimazyklen geworfen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Vulkanausbrüche in tropischen Regionen in der Nähe des Äquators zu abrupten Veränderungen der Klimawechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre führen können, insbesondere der El-Niño-Südoszillation (ENSO) und dem Dipol des Indischen Ozeans (IOD).

Der IOD ist ein Klimamuster, das durch Temperaturkontraste im östlichen und westlichen Indischen Ozean gekennzeichnet ist. Positive IOD-Phasen führen zu erheblichen Veränderungen der Temperatur, des Niederschlags und der Windmuster in benachbarten Regionen. Umgekehrt kehren negative IOD-Phasen diese Bedingungen um. Die Studie ergab, dass starke Vulkanausbrüche in den Tropen unmittelbar nach dem Ausbruch einen negativen IOD verursachen, gefolgt von einer positiven Phase im darauffolgenden Jahr. Diese IOD-Anomalien können 7–8 Jahre lang bestehen bleiben, bevor sie wieder zu den Bedingungen vor dem Ausbruch zurückkehren.

Die Forscher untersuchten auch den Einfluss der Interdekadischen Pazifischen Oszillation (IPO), einem weiteren Klimazyklus, der 20 bis 30 Jahre andauert. Sie fanden heraus, dass die IPO-Phase die Stärke der IOD-Reaktion weiter beeinflussen kann. Eine negative IPO-Phase verstärkt den negativen IOD, während eine positive IPO-Phase den positiven IOD verstärkt.

Darüber hinaus untersuchte die Studie den Zusammenhang zwischen ENSO-Oszillationen und Vulkanausbrüchen. Es wurde beobachtet, dass nach großen tropischen Eruptionen im ersten Jahr eine El-Niño-Erwärmung auftritt, gefolgt von La-Niña-Bedingungen. Die Reaktion von ENSO hinkt der des IOD um zwei Monate hinterher.

Auch die Tiefe der Thermokline, ein abrupter Temperaturgradient in den Ozeanen, spielt eine Rolle bei der Klimareaktion auf Vulkanausbrüche. Positive IPO-Bedingungen führen zu einer flacheren Thermokline im östlichen Indischen Ozean, was den Temperaturgradienten der Meeresoberfläche schwächt und den IOD nach dem Ausbruch neutralisiert. Umgekehrt vertiefen negative IPO-Bedingungen die Thermokline, verstärken den Temperaturgradienten an der Meeresoberfläche und bereiten den Indischen Ozean auf stärkere negative IPO-Ereignisse vor.

Diese neuen Erkenntnisse über die komplexen Wechselwirkungen zwischen Vulkanausbrüchen und Klimamustern liefern wertvolle Informationen für Regionen, die anfällig für vulkanische Aktivität sind. Das Verständnis der potenziellen Auswirkungen auf das Klima kann bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Vorbereitung auf extreme Klimaereignisse hilfreich sein. Durch proaktive Maßnahmen können Gemeinden und die Umwelt besser vor den Folgen von Vulkanausbrüchen geschützt werden.

FAQ:

Was sind die El-Niño-Southern-Oscillation (ENSO) und der Dipol im Indischen Ozean (IOD)?

ENSO ist eine Klimainteraktion zwischen Ozean und Atmosphäre, die durch Änderungen der Meeresoberflächentemperatur im Pazifischen Ozean gekennzeichnet ist. Es führt zu Klimaveränderungen und kann El Niño- und La Niña-Ereignisse verursachen. Der IOD ist ein Klimamuster, das mit Temperaturkontrasten im östlichen und westlichen Indischen Ozean verbunden ist und Temperatur-, Niederschlags- und Windmuster in benachbarten Regionen beeinflusst.

Wie lange können die Störungen im Klimageschehen nach einem Vulkanausbruch anhalten?

Die Störungen in den Klimamustern, insbesondere die IOD-Anomalien, können nach einem Vulkanausbruch sieben bis acht Jahre andauern, bevor wieder die Bedingungen vor dem Ausbruch erreicht werden.

Was ist die Interdekadische Pazifische Oszillation (IPO)?

Der IPO ist ein Klimazyklus, der 20 bis 30 Jahre dauert und sich über ein größeres Gebiet erstreckt, das beide Hemisphären umfasst. Es beeinflusst die Temperatur des tropischen Pazifiks und der nördlichen Regionen während seiner positiven und negativen Phasen.

Wie wirken sich Vulkanausbrüche auf den globalen Strahlungsantrieb aus?

Bei Vulkanausbrüchen werden Aerosole in die Atmosphäre freigesetzt, die zu einem kühlenden Effekt führen können. Diese Abkühlung kann Monate oder Jahre andauern und sich auf den globalen Strahlungsantrieb auswirken, der das Gleichgewicht zwischen ein- und ausgehender Sonnenstrahlung darstellt. Der Einfluss auf Klimamuster wie IOD und ENSO muss stark genug sein, um die Auswirkungen niedrigerer Temperaturen zu überwiegen.

(Quelle: Geophysikalische Forschungsbriefe)