Massive Vulkanausbrüche im Zusammenhang mit Klimawandel und Massenaussterben über 260 Millionen Jahre

Eine kürzlich in Earth-Science Reviews veröffentlichte Studie zeigt, dass massive Vulkanausbrüche und nachfolgende Umweltkrisen in den letzten 260 Millionen Jahren eine bedeutende Rolle beim Klimawandel und Massenaussterben gespielt haben. Diese Eruptionen setzten große Mengen Kohlendioxid in die Erdatmosphäre frei, was zu einer starken Treibhauserwärmung und nahezu tödlichen oder tödlichen Bedingungen für das Leben auf dem Planeten führte.

Die Forschung legt nahe, dass diese vulkanischen Ereignisse, die alle 26 bis 33 Millionen Jahre auftreten, mit kritischen Veränderungen der Erdumlaufbahn im Sonnensystem zusammenfallen. Dieser Zusammenhang zwischen astronomischen Zyklen und geologischen Prozessen stellt die bisherige Annahme in Frage, dass geologische Ereignisse ausschließlich durch Prozesse im Inneren des Planeten bestimmt wurden.

Laut Michael Rampino, Professor an der New York University, sind diese Kräfte in der Erdgeschichte mehrfach zusammengekommen und haben zu drastischen Klimaveränderungen geführt. Die Forscher betonen jedoch, dass ihre Ergebnisse nicht auf den Klimawandel im 20. und 21. Jahrhundert zutreffen, der hauptsächlich durch menschliches Handeln verursacht wird.

Die Studie konzentrierte sich auf kontinentale Flutbasalteruptionen (CFB), bei denen es sich um gewaltige vulkanische Ereignisse handelt, die große Gebiete mit Lava bedecken. Diese Ausbrüche fielen oft mit anderen gefährlichen geologischen Phänomenen zusammen, wie z. B. anoxischen Ereignissen im Ozean, hyperthermischen Klimastößen und Massenaussterben von Meeres- und Nicht-Meereslebewesen.

Die Verbindung zur Astronomie wird deutlich, wenn man die regelmäßigen Zyklen von Vulkanismus und Klimawandel betrachtet, die mit bekannten Zyklen in der Erdumlaufbahn in unserem Sonnensystem und der Milchstraße übereinstimmen. Die Forscher behaupten, dass dieser Zusammenhang zu nahe sei, um ein reiner Zufall zu sein.

Allerdings lässt die Studie die Frage offen, wie sich astronomische Bewegungen auf die inneren geologischen Prozesse der Erde auswirken. Die Forscher glauben, dass dieser unerwartete Zusammenhang zwischen Astronomie und Geologie auf eine Konvergenz von Ereignissen hindeutet, die im Kontext unserer astronomischen Umgebung stattfinden.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Artikel keinen Bezug zum gegenwärtigen Klimawandel hat, der hauptsächlich durch vom Menschen verursachte Faktoren verursacht wird.

