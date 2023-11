Neue Strategien für die Reaktion auf Vulkankrisen: Lehren aus einer gemeinsamen Szenarioübung

Was wäre, wenn in New Mexico plötzlich ein Vulkan ausbrechen würde? Wie gut sind wir als Gesellschaft auf ein solches Ereignis vorbereitet? Diese Fragen beschäftigen Hochschulen und Regierungsbehörden, die wissen, wie wichtig es ist, auf vulkanische Unruhen vorbereitet zu sein. Aus diesem Grund hat das Community Network for Volcanic Eruption Response (CONVERSE) kürzlich eine Szenarioübung durchgeführt, die sich auf eine hypothetische Vulkankrise im San Francisco Volcanic Field (SFVF) in Arizona konzentrierte, mit dem Ziel, wirksame Reaktionsstrategien zu entwickeln.

Die kürzlich veröffentlichte Studie mit dem Titel „Lessons learned from the 2022 CONVERSE Monogenetic Volcanism Response Scenario Exercise“ beleuchtet die gemeinsamen Bemühungen von Wissenschaftlern und Regierungsorganisationen, unser Verständnis von Vulkansystemen zu verbessern und die Reaktionsfähigkeiten im Falle eines tatsächlichen Vulkanausbruchs zu verbessern Eruption. Die Hauptautorin Yolanda C. Lin von der University of New Mexico und Co-Autor Tobias Fischer erklären, wie dieses Projekt wichtige Kontakte zwischen Vulkanwissenschaftlern aus der Wissenschaft und Agenturen wie dem United States Geological Survey (USGS) ermöglichte.

Die Szenarioübung fand vom 4. Februar bis 4. März 2022 virtuell statt und ermöglichte eine breitere Beteiligung und erweiterte Zusammenarbeit. Das San Francisco Volcanic Field wurde aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und seiner vielfältigen Bewirtschaftung als Untersuchungsgebiet ausgewählt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vulkankegeln besteht dieses Feld aus mehreren kleineren Vulkanformationen, was die Reaktionsplanung vor andere Herausforderungen stellt.

Der Einsatz von Online-Plattformen und virtuellen Simulationen erwies sich als äußerst wirksam bei der Förderung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs zwischen Wissenschaftlern. Durch die Durchführung von Szenarioübungen zielt das CONVERSE-Projekt darauf ab, eine gemeinsame Kultur und ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Vulkanwissenschaftsgemeinschaft zu fördern. Darüber hinaus ermöglichen diese Übungen Wissenschaftlern, unabhängig von ihrer Karrierestufe oder ihrem Netzwerk, ihre Ideen und Expertise wissenschaftlich fundiert einzubringen.

Die Erkenntnisse aus der ersten Szenarioübung, die sich auf Mt. Hood in den Cascades konzentrierte, führten zur Einrichtung eines wissenschaftlichen Beratungsausschusses. Dieses Komitee spielt eine entscheidende Rolle bei der Sammlung und Synthese von Informationen sowie bei der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern. Durch offene Ausschreibungen fördert CONVERSE vielfältige Beteiligung und neue Perspektiven und ermöglicht es Nachwuchswissenschaftlern, sinnvolle Beiträge zur Planung von Vulkanreaktionen zu leisten.

Die von CONVERSE durchgeführte Szenarioübung erweiterte den Anwendungsbereich um Vulkane in der Südwestregion. Trotz ihrer scheinbar geringen Aktivität und mangelnder Überwachung besteht bei diesen Vulkanen aufgrund ihrer jüngsten geologischen Geschichte das Potenzial für zukünftige Ausbrüche. Ziel war es, einen Ort zu untersuchen, der nicht direkt von einem Observatorium überwacht wird, und so ein umfassenderes Verständnis der mit Vulkankrisen verbundenen Herausforderungen zu ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Szenarioübungen wie die von CONVERSE bei der Vorbereitung auf vulkanische Unruhen von unschätzbarem Wert sind. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs verbessern diese Übungen unser Verständnis von Vulkansystemen und helfen uns, wirksame Reaktionsstrategien zu entwickeln. Durch die Einbeziehung verschiedener Stimmen und Nachwuchswissenschaftler stellt dieser kollaborative Ansatz sicher, dass wir besser für die Bewältigung zukünftiger Vulkankrisen gerüstet sind.

FAQ

1. Warum hat CONVERSE das San Francisco Volcanic Field für die Szenarioübung ausgewählt?

CONVERSE wählte das San Francisco Volcanic Field aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und Bewirtschaftung, die im Vergleich zu herkömmlichen Vulkankegeln andere Herausforderungen mit sich brachte.

2. Wie konnten Wissenschaftler an der Szenarioübung teilnehmen?

Die Szenarioübung wurde virtuell durchgeführt, sodass Wissenschaftler ohne Reiseaufwand teilnehmen konnten. Dieser integrative Ansatz förderte eine breitere Beteiligung und erweiterte Zusammenarbeit.

3. Welche Rolle spielt der wissenschaftliche Beirat im CONVERSE-Projekt?

Der wissenschaftliche Beirat sammelt Informationen, erleichtert die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass bei der Planung von Vulkanreaktionen unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden.

4. Warum konzentrierte sich CONVERSE auf Vulkane in der Südwestregion?

Trotz ihrer scheinbar geringen Aktivität und mangelnder Überwachung besteht bei diesen Vulkanen aufgrund ihrer jüngsten geologischen Geschichte das Potenzial für zukünftige Ausbrüche. Die Untersuchung dieser Orte hilft uns, die Herausforderungen zu verstehen, die mit Vulkankrisen in weniger überwachten Gebieten verbunden sind.

5. Wie tragen Szenarioübungen wie die von CONVERSE zur Vorbereitung auf Vulkanausbrüche bei?

Szenarioübungen fördern die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Entwicklung wirksamer Reaktionsstrategien. Durch die Einbeziehung verschiedener Stimmen und Nachwuchswissenschaftler stellen diese Übungen sicher, dass wir besser für die Bewältigung künftiger Vulkankrisen gerüstet sind.