Der Taupō-Ausbruch von 232 wurde endlich datiert: Neue Beweise im antarktischen Eis gefunden

Der Taupō-See, der größte Süßwassersee Ozeaniens, liegt im Zentrum der Nordinsel Neuseelands. Dieses riesige Gewässer ist eigentlich ein Caldera-See, der eine kesselartige Vertiefung einnimmt, die entstand, nachdem ein Vulkanausbruch zur Entleerung einer Magmakammer führte.

Der Supervulkan Taupō hat eine Geschichte heftiger Ausbrüche. Der jüngste Supereruption, bekannt als Ōruanui-Supereruption, ereignete sich vor etwa 25,500 Jahren. Es bedeckte die gesamte Nordinsel mit dicken Schichten aus Asche und magmatischem Gestein. Vor über 2,000 Jahren brach der Vulkan erneut aus, was den größten bekannten Ausbruch Neuseelands zur Folge hatte.

Die Bestimmung des genauen Datums dieses Ausbruchs war für Wissenschaftler eine Herausforderung. Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Stephen Piva, einem Ph.D. Kandidat am Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington, hat entscheidende Beweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass der Ausbruch im Spätsommer/Frühherbst des Jahres 232 stattfand.

Piva und sein Team entdeckten sieben einzigartige vulkanische Glasscherben, die tief in einem Eiskern vergraben waren, der von Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) in der Westantarktis gewonnen wurde. Durch geochemische Analysen bestätigten die Forscher, dass diese Scherben mit dem Taupō-Ausbruch in Zusammenhang standen. Das Vorhandensein dieser Scherben in der über 5,000 Kilometer entfernten Antarktis ist ein Beweis für die immense Kraft der Eruption.

Die Ergebnisse der Studie liefern einen doppelten Fingerabdruck des Taupō-Vulkans als Quelle des Ausbruchs. Diese Bestätigung ermöglicht es Wissenschaftlern, die potenziellen globalen Auswirkungen des Ausbruchs auf Atmosphäre und Klima weiter zu untersuchen und Aufschluss über die Eruptionsgeschichte und das Verhalten des Vulkans zu geben.

Der Taupō-Supervulkan gilt immer noch als aktiv, weshalb die Untersuchung seiner früheren Ausbrüche und potenzieller zukünftiger Aktivitäten von großer Bedeutung ist.

Titel: Der Taupō-Ausbruch von 232 wurde endlich datiert: Neue Beweise im antarktischen Eis gefunden

Quelle: Wissenschaftliche Berichte (2023)

Definitionen:

– Caldera-See: ein großer See, der sich in dem vertieften Gebiet gebildet hat, das durch den Einsturz von Land infolge eines Vulkanausbruchs entstanden ist

– Supervulkan: ein Vulkan, der einen Ausbruch mit Auswurf von mehr als 1,000 Kubikkilometern hervorrufen kann

– Supereruption: ein extrem großer Vulkanausbruch, der mindestens 1,000 Kubikkilometer vulkanische Materialien freisetzt

– Geochemie: das Studium der chemischen Zusammensetzung von Gesteinen und Mineralien und wie sie miteinander interagieren

– Magma: geschmolzenes Gestein unter der Erdoberfläche

– Eiskern: eine zylindrische Eisprobe, die aus einem Gletscher oder einer Eisdecke gebohrt wurde und zur Untersuchung früherer Klima- und Atmosphärenbedingungen verwendet wird.