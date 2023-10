By

Millionen Menschen auf der ganzen Welt waren fasziniert von der jüngsten Sonnenfinsternis, die den „Ring aus Feuer“ erlebte. Doch während die meisten von uns die Sonnenfinsternis von der Erde aus beobachteten, bot ein leistungsstarker US-Wettersatellit eine andere Perspektive aus dem Weltraum. Der GOES-East-Satellit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat den dominanten Finsternisschatten des Mondes erfasst, der aus einer Entfernung von 22,300 Meilen über dem Planeten vorbeizieht.

Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und einen Schatten auf die Oberfläche unseres Planeten wirft. Bei der jüngsten Sonnenfinsternis handelte es sich um eine „ringförmige Sonnenfinsternis“, bei der der Mond weiter von der Erde entfernt steht. Dadurch erscheint der Mond kleiner und verdeckt die Sonne nicht vollständig. Stattdessen entsteht ein wunderschöner „Feuerring“-Effekt, der einen dünnen Umriss unseres Sterns sichtbar lässt.

Für diejenigen, die sich nicht im direkten Weg der Sonnenfinsternis befanden, war es dennoch möglich, mit zugelassenen Sonnenbeobachtungsbrillen Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis zu werden. Die nächste totale Sonnenfinsternis in den USA und Nordamerika wird jedoch am 8. April 2024 stattfinden. Bis dahin wird die nächste ringförmige Sonnenfinsternis über den USA erst am 21. Juni 2039 stattfinden.

Sowohl totale als auch ringförmige Sonnenfinsternisse sind besondere Ereignisse, die viel astronomische Aufregung hervorrufen. Sie kommen relativ selten vor und werden deshalb mit großer Spannung erwartet. Wenn also die nächste Sonnenfinsternis stattfindet, sollten Sie unbedingt die Show genießen.

