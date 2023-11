KI-Techniken eröffnen neue Perspektiven auf die Pole der Sonne

Wissenschaftler sind seit langem von den Geheimnissen der Sonne fasziniert und wenden sich nun der künstlichen Intelligenz (KI) zu, um neue Perspektiven auf die unbekannten Pole der Sonne zu eröffnen. Während das Senden von Satelliten zur direkten Beobachtung der Pole unerschwinglich teuer ist, nutzen Forscher KI, um virtuelle Observatorien zu erstellen und fundierte Vermutungen darüber anzustellen, wie die Pole aussehen könnten.

Benoit Tremblay, Forscher am National Center for Atmospheric Research (NCAR) der US National Science Foundation (NSF), erklärt, dass KI durch die Nutzung der verfügbaren Informationen eine kostengünstige Möglichkeit zur Erforschung und Modellierung der 3D-Dynamik der Sonne bieten kann. Diese neue Technik wird Aufschluss darüber geben, wie sich die Sonnenstrahlung auf sensible Technologien auf der Erde wie Satelliten, das Stromnetz und die Funkkommunikation auswirkt.

Derzeit beschränken sich Beobachtungen der Sonne auf das, was Satelliten aus der Äquatorregion sehen können. Der vorgeschlagene KI-Ansatz füllt das fehlende Glied und verbessert unser Verständnis der Dynamik der Sonne, indem er sie mit dem verbindet, was wir über andere Sterne wissen.

Um dies zu erreichen, nutzten Tremblay und seine Kollegen Neural Radiance Fields (NeRFs), neuronale Netze, die 2D-Bilder in komplexe 3D-Szenen umwandeln. Durch die Anpassung von NeRFs an extrem ultraviolette (EUV) Bilder der Sonne erstellten die Forscher „SuNeRFs“ (sun Neural Radiance Fields). Diese KI-generierten Modelle nähern sich anhand einer Zeitreihe von Bildern an, die von EUV-Beobachtungssatelliten aufgenommen wurden, wie die Sonnenpole aussehen könnten.

Obwohl es sich bei den KI-Modellen um Näherungswerte handelt, stellen sie unschätzbare Werkzeuge für die Untersuchung der Sonne und die Information zukünftiger Sonnenmissionen dar. Das Forschungsteam ist optimistisch, was das Potenzial von KI-Fortschritten zur Verbesserung seiner Modelle und zur Eröffnung neuer Möglichkeiten für die wissenschaftliche Erforschung angeht.

Häufig gestellte Fragen:

Warum ist es schwierig, die Pole der Sonne direkt zu beobachten?

Die direkte Beobachtung der Sonnenpole ist anspruchsvoll und teuer, da hierfür speziell für diesen Zweck entwickelte Satelliten erforderlich sind.

Wie hilft KI bei der Erforschung der Sonnenpole?

KI ermöglicht es Forschern, virtuelle Observatorien zu erstellen und anhand vorhandener Satellitendaten Annäherungen daran zu generieren, wie die Pole der Sonne aussehen könnten. Dies liefert kostengünstige Einblicke in die Dynamik der Sonne und ihre Auswirkungen auf die Technologien der Erde.

Was sind neuronale Strahlungsfelder (NeRFs)?

Neural Radiance Fields (NeRFs) sind neuronale Netze, die 2D-Bilder in komplexe 3D-Szenen umwandeln. Im Zusammenhang mit der Erforschung der Sonne helfen NeRFs dabei, 3D-Modelle der Sonnenpole auf der Grundlage verfügbarer Satellitenbeobachtungen zu erstellen.

Gibt es spezielle Missionen zur Erforschung der Sonnenpole?

Derzeit gibt es keine speziellen Missionen zur Erforschung der Sonnenpole. Die Solar Orbiter-Mission der Europäischen Weltraumorganisation wird jedoch wertvolle Nahaufnahmen der Sonne liefern und zur Validierung und Verfeinerung KI-generierter Modelle der Pole beitragen.