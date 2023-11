Neue Durchbrüche in der Weltraumwissenschaft auf dem neuesten Virgin Galactic-Flug erzielt

By

Virgin Galactic macht weiterhin beeindruckende Fortschritte in der kommerziellen Raumfahrt, wie der erfolgreiche Unity 2-Flug im Rahmen der Galactic 05-Mission zeigt. Bei dieser jüngsten Mission, die den sechsten erfolgreichen Flug des Unternehmens in nur sechs Monaten markierte, war eine vielfältige Gruppe von Personen an Bord, darunter zwei Wissenschaftler, ein Privattourist und ein Astronautentrainer.

Dr. Alan Stern, ein renommierter Planetenforscher vom Southwest Research Institute (SWRI), war einer der Wissenschaftler an Bord. Er ist vor allem für seine Rolle als Hauptforscher der New Horizons-Mission bekannt, die bahnbrechende Erkenntnisse über Pluto und den Kuipergürtel lieferte. Während des Unity-2-Fluges führte Dr. Stern eine Reihe biomedizinischer Experimente durch, um die menschliche Leistung im Weltraum zu verfolgen. Dazu gehörte die Verwendung eines Accutracker II-Herz- und Pulsmonitors zur Erfassung physiologischer Daten und das Üben des Manövrierens eines tragbaren astronomischen Xybion-Weitwinkelbildgebers für sichtbares und ultraviolettes Licht.

Zu Dr. Stern gesellte sich Kellie Gerardi, eine aktive Teilnehmerin in der Luft- und Raumfahrt sowie der Bioastronautik. Gerardi, die vom International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) gesponsert wurde, leitete mehrere Missionseinsätze für Palantir Technologies und brachte ihr Fachwissen in die während des Unity-2-Flugs durchgeführten Experimente ein. Ihr Schwerpunkt lag auf der Erfassung biomedizinischer und Flüssigkeitsverhaltensdaten mithilfe spezieller Geräte, darunter das Biomonitoring-Gerät Astroskin und ein Blutzuckermessgerät.

Diese Experimente tragen nicht nur zu unserem Verständnis der menschlichen Leistung im Weltraum bei, sondern haben auch praktische Anwendungen. Indem wir untersuchen, wie sich eingeschlossene Flüssigkeiten in Umgebungen mit geringer Schwerkraft verhalten, können wir die Lebenserhaltungssysteme auf Raumfahrzeugen verbessern und die Techniken zur Medikamentenverabreichung verbessern. Darüber hinaus können wir durch die Überwachung von Blutzuckerveränderungen während des Raumflugs potenzielle Gesundheitsprobleme angehen und Strategien entwickeln, um die Auswirkungen der Insulinresistenz abzuschwächen.

Der Erfolg des Unity-2-Fluges und die Leistungen von Dr. Stern und Gerardi unterstreichen die wachsende Bedeutung suborbitaler Missionen für die Weiterentwicklung der Weltraumwissenschaft. Mit jeder erfolgreichen Mission bringt uns Virgin Galactic der Verwirklichung des Potenzials der kommerziellen Raumfahrt und ihrer Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen einen Schritt näher.

Häufigste Fragen

1. Was war der Zweck des Unity-2-Fluges?

Der Unity-2-Flug diente als suborbitale Reise für wissenschaftliche Forschung und ermöglichte die Durchführung von Experimenten in der Schwerelosigkeit sowie die Erfassung wertvoller Daten über die menschliche Leistung im Weltraum.

2. Wer waren die Wissenschaftler an Bord des Fluges?

Dr. Alan Stern vom Southwest Research Institute (SWRI) und Kellie Gerardi, gesponsert vom International Institute for Astronautical Sciences (IIAS), waren die Wissenschaftler an Bord des Fluges. Sie führten biomedizinische Experimente durch, die darauf abzielten, die menschliche Leistung zu verfolgen und Daten über das Flüssigkeitsverhalten und Blutzuckerveränderungen im Weltraum zu sammeln.

3. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus den Experimenten?

Die während des Unity-2-Flugs durchgeführten Experimente lieferten wertvolle Erkenntnisse über physiologische Reaktionen im Weltraum, das Flüssigkeitsverhalten in Umgebungen mit geringer Schwerkraft und Blutzuckerveränderungen während des Raumflugs. Diese Erkenntnisse tragen zu unserem Verständnis der menschlichen Anpassung an den Weltraum bei und finden Anwendung bei der Verbesserung von Lebenserhaltungssystemen und Gesundheitspraktiken.

4. Wie trägt dieser Flug zur Zukunft der kommerziellen Raumfahrt bei?

Der Erfolg des Unity-2-Fluges zeigt die Fortschritte von Virgin Galactic bei der Ausschöpfung des Potenzials der kommerziellen Raumfahrt. Mit jeder erfolgreichen Mission kommen wir der Erschließung des Weltraums für wissenschaftliche Forschung, Tourismus und verschiedene andere Anwendungen einen Schritt näher und ebnen so den Weg für neue Durchbrüche und Fortschritte in der Weltraumwissenschaft.