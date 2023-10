Virgin Galactic verschiebt Weltraumtourismus-Mission um einen Tag

Virgin Galactic hat eine eintägige Verzögerung für seine bevorstehende Weltraumtourismusmission Galactic 04 angekündigt. Die Mission, die ursprünglich für Donnerstag, den 5. Oktober, geplant war, wird nun am Freitag, den 6. Oktober, stattfinden. Die Verzögerung soll es dem Team ermöglichen, die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und -kontrollen abzuschließen.

An Galactic 04 werden drei zahlende Kunden beteiligt sein, die an Bord des Raumflugzeugs VSS Unity von Virgin Galactic eine suborbitale Raumfahrt erleben werden. Das Flugzeug wird von seinem Trägerflugzeug VMS Eve befördert und vom Spaceport America in New Mexico starten. Der britische Werbefachmann Trevor Beattie, der amerikanische Astronomiepädagoge Ron Rosano und die Abenteurerin Namira Salim werden sich auf diese Mission begeben. Salim wird der erste Pakistaner sein, der die letzte Grenze erreicht.

Neben den Kunden wird auch die Chef-Astronautenausbilderin von Virgin Galactic, Beth Moses, in der Unity-Kabine anwesend sein und dazu beitragen, eine sichere und angenehme Reise für alle zu gewährleisten. Das Raumflugzeug wird von Kelly Latimer und CJ Sturckow gesteuert, während Nicola Pecile und Jameel Janjua die Kontrolle über Eve übernehmen werden.

Sobald die Mission abgeschlossen ist, werden sowohl Unity als auch Eve wieder auf dem Spaceport America landen. Dies wird der vierte kommerzielle Raumflug von Virgin Galactic sein, nach ähnlichen Versuchen im Juni, August und September dieses Jahres.

Während das Unternehmen derzeit plant, einmal im Monat mit Unity zu fliegen, hat es angedeutet, dass die Häufigkeit der Flüge im Jahr 2026 deutlich zunehmen wird, wenn seine neue „Delta-Klasse“ von Raumflugzeugen in Betrieb genommen wird. Diese neuen Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie einmal pro Woche auf den Markt kommen.

Insgesamt freut sich Virgin Galactic gespannt auf den erfolgreichen Abschluss von Galactic 04 und die weitere Weiterentwicklung des Weltraumtourismus in der Zukunft.

