Eine seltene „Ring of Fire“-Finsternis fasziniert Amerika

Ein seltenes und großartiges Himmelsereignis, bekannt als „Feuerringfinsternis“, faszinierte die Zuschauer, als es quer durch Amerika von Oregon bis Brasilien zog. Mit Spannung und Vorfreude versammelten sich Menschen aus Kleinstädten, Städten, ländlichen Gebieten und Nationalparks vor Tagesanbruch in der Hoffnung, einen Blick auf dieses außergewöhnliche Phänomen zu erhaschen. Das auch als ringförmige Sonnenfinsternis bezeichnete Ereignis unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis dadurch, dass der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt. Stattdessen entsteht eine helle, gleißende Grenze, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne ausgerichtet ist.

Sonnenfinsternis-Enthusiasten strömten aus allen Teilen der USA zu entlegenen Orten, um die bestmöglichen Aussichtspunkte zu finden, um die Feuerringfinsternis zu beobachten. Tausende Menschen in Albuquerque, New Mexico, wurden mit einem doppelten Spektakel verwöhnt, da das jährliche Luftballonfest der Stadt mit der Sonnenfinsternis zusammenfiel. Kurz bevor sich der Himmel kurz verdunkelte, stiegen Hunderte von lebhaften Heißluftballons anmutig in den Morgenhimmel auf.

Mit Blick auf die Zukunft ist geplant, dass im kommenden April eine totale Sonnenfinsternis die Vereinigten Staaten in die entgegengesetzte Richtung durchquert. Sie beginnt in Mexiko und führt von Texas nach Neuengland, bevor sie im Osten Kanadas endet. Im Oktober nächsten Jahres wird die nächste Feuerringfinsternis an der südlichsten Spitze Südamerikas stattfinden, während die Antarktis dieses Himmelswunder im Jahr 2026 erleben wird. In den Vereinigten Staaten wird es erst 2039 zu einer weiteren Feuerringfinsternis kommen wird sichtbar, wobei Alaska der einzige Staat auf seinem direkten Weg ist.

Quelle: Keine URLs enthalten.