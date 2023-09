Studentische Ingenieure entwickeln kostengünstiges und effizientes Frühwarnsystem für Blaualgenblüten

By

Blaualgenblüten sind in den Seen von Alberta aufgrund der durch die globale Erwärmung bedingten steigenden Temperaturen häufiger anzutreffen. Diese Blüten können schädliche Giftstoffe produzieren, die eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Jordan Eleniak, ein Métis-Ingenieurstudent im zweiten Jahr und Teilnehmer des U of A Indigenous-Praktikumsprogramms namens I-STEAM Pathways, hat eine mikrobielle Brennstoffzelle entwickelt, die durch die Giftstoffe verursachte Spannungsschwankungen schnell erkennen kann. Diese Technologie hilft bei der Früherkennung von Blaualgenblüten.

Die mikrobielle Brennstoffzelle ist ein kostengünstiges und einfach herzustellendes Gerät, das aus Materialien hergestellt wird, die mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden. Es erkennt Spannungsschwankungen, die durch das Vorhandensein von Giftstoffen im Wasser verursacht werden, und sendet Daten über das Internet an Biologen. Durch dieses Frühwarnsystem können Forscher und Wissenschaftler den potenziellen Schaden, der durch diese Algenblüten verursacht wird, in Echtzeit überwachen.

I-STEAM Pathways ist ein interdisziplinäres Programm, das Studierende der First Nations, Métis und Inuit dazu ermutigt, sich an praktischer Forschung in verschiedenen Umweltbereichen zu beteiligen, darunter Naturwissenschaften, Umwelttechnik, Umweltrecht und Umweltpolitik. Die Arbeit von Jordan Eleniak ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie diese Studenten einen bedeutenden Einfluss auf die Umweltforschung und den Umweltschutz haben.

Dieses von Eleniak entwickelte Frühwarnsystem hat das Potenzial, ein wertvolles Instrument zur Verhinderung der Ausbreitung schädlicher Blaualgenblüten zu sein. Durch die frühzeitige Erkennung dieser Giftstoffe können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten. Das Gerät von Eleniak demonstriert die leistungsstarke Kombination von Ingenieurs- und Umweltwissenschaften bei der Lösung drängender Umweltprobleme.

Diese Technologie ist ein bedeutender Fortschritt im Kampf gegen Blaualgenblüten, die aufgrund des Klimawandels zunehmend zu einem Problem werden. Mithilfe innovativer Lösungen wie diesem Frühwarnsystem können wir die Auswirkungen dieser Blüten auf unsere Ökosysteme und Gemeinschaften besser verstehen und abmildern.

Quellen:

- Universität von Alberta