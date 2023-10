Erstaunlicher Blick auf die ringförmige Sonnenfinsternis, aufgenommen vom Satelliten GOES-16

Der Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16), auch bekannt als GOES-East, der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) lieferte einen atemberaubenden Blick auf die ringförmige Sonnenfinsternis aus dem Weltraum. Als Teil der fortschrittlichen GOES-R-Serie spielt dieser Satellit eine entscheidende Rolle bei der Erfassung von Daten zu verschiedenen atmosphärischen, hydrologischen, ozeanischen, klimatischen, solaren und Weltraumphänomenen.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde kommt, sich aber an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes befindet. Folglich erscheint der Mond kleiner als die Sonne, was zu einem faszinierenden Effekt führt, der als „Feuerring“ bekannt ist.

Die jüngste Sonnenfinsternis zog ihren Weg vom pazifischen Nordwesten der USA über Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Texas. Sie setzte ihre Reise durch Teile von Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Kolumbien und Brasilien fort, bevor sie bei Sonnenuntergang im Atlantischen Ozean endete.

Mithilfe seiner hochaufgelösten räumlichen und zeitlichen Auflösung hat GOES-16 bemerkenswerte Bilder des Mondschattens aufgenommen, der sich über den Westen der USA bewegt. Dieses faszinierende Schauspiel war von Oregon bis Texas zu sehen und ermöglichte eine detaillierte Beobachtung der seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis.

Die erstaunliche visuelle Darstellung dient als Auftakt für die bevorstehende totale Sonnenfinsternis, die in sechs Monaten stattfinden soll. Am 8. April 2024 wird der Mond die perfekte Entfernung von der Erde einnehmen, um die Sonne vollständig zu bedecken, wodurch ein atemberaubendes Himmelsphänomen entsteht. Diese Veranstaltung wird sich über Mexiko, die östliche Hälfte der Vereinigten Staaten und Kanada erstrecken und die Zuschauer mit ihrer beeindruckenden Schönheit in ihren Bann ziehen.

