Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA wirft Asteroidenproben ab und beginnt mit der nächsten Mission

By

Die Raumsonde OSIRIS-REx hat ihre wertvolle Ladung an Gesteins- und Staubproben vom Asteroiden Bennu erfolgreich in die Wüste der Erde in Utah gebracht. Beim Abschied von den Proben nahm die Raumsonde ein Bild der Rückkehrkapsel auf, als sie sich auf den Weg zu einem anderen Asteroiden machte. Die NASA hat eine Schwarz-Weiß-Sequenz des Abstiegs der Kapsel durch die Erdatmosphäre veröffentlicht, die von der NavCam 1 von TAGCAMS unmittelbar nach ihrem Ausstieg aus der Raumsonde aufgenommen wurde.

Die von der NASA verarbeitete Bildfolge hebt die Details der Kapsel und ihrer freigesetzten Trümmerwolke hervor und minimiert gleichzeitig den Blick auf die Erde und das gestreute Sonnenlicht. Auf einem Foto, das kurz vor der Freigabe aufgenommen wurde, ist die Probenrückgabekapsel noch am Instrumentendeck des Raumfahrzeugs befestigt zu sehen. In einem späteren Bild erscheint die Kapsel jedoch von ihrer Reise durch die Erdatmosphäre völlig verkohlt, was auf eine erfolgreiche Fallschirmlandung hindeutet.

Die OSIRIS-REx-Mission startete 2016 und erreichte 2018 den Asteroiden Bennu. Nachdem sie den Weltraumfelsen zwei Jahre lang beobachtet und im Oktober 2020 eine Probe von seiner Oberfläche gesammelt hatte, verabschiedete sich die Raumsonde von Bennu und trat ihre Reise zurück zur Erde an. Die kürzliche Demontage des Probenbehälters hat eine unerwartete Fülle an Trümmern von Bennu zu Tage gefördert, was darauf hindeutet, dass OSIRIS-REx mehr angesammelt hat als ursprünglich angenommen.

Während die Proben von Wissenschaftlern analysiert werden, startet die Raumsonde selbst bereits ihre nächste Mission. Sie soll nun den Asteroiden Apophis erforschen, was zur Umbenennung der Mission in OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer) führte. Diese fortgesetzte Erforschung von Asteroiden wird wertvolle Einblicke in den Ursprung und die Zusammensetzung dieser Himmelskörper liefern und unser Verständnis des Sonnensystems erweitern.

Quellen:

– NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber