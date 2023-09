Besorgniserregende Ausmaße an Antibiotikaresistenz bei kriegsversehrten Patienten in der Ukraine festgestellt

Forscher haben ein besorgniserregendes Ausmaß an Antibiotikaresistenz bei Bakterien von Kriegsverletzten in der Ukraine entdeckt. Die von der Universität Lund in Schweden in Zusammenarbeit mit ukrainischen Mikrobiologen durchgeführte Studie ergab beispiellose Resistenzniveaus, insbesondere bei den Bakterien Klebsiella pneumoniae. Dies hat den Bedarf an internationaler Unterstützung zur Bewältigung dieses ernsten Problems erhöht.

Die in The Lancet Infectious Diseases veröffentlichte Studie analysierte die bakterielle Resistenz bei im Krieg verwundeten und in Krankenhäusern behandelten Patienten. Die Ergebnisse zeigten, dass viele Patienten Bakterien mit bemerkenswert hoher Resistenz aufwiesen. Professor Kristian Riesbeck, Experte für klinische Bakteriologie an der Universität Lund, zeigte sich überrascht, auf Bakterien mit solch hoher Resistenz zu stoßen. Er betonte die Dringlichkeit der Lage und den Bedarf an Hilfe in der Ukraine.

Der Krieg verursachte nicht nur großes menschliches Leid, sondern führte auch zu einem Kampf gegen resistente Bakterien. Die überlasteten Stationen und die zerstörte Infrastruktur in den Krankenhäusern trugen dazu bei, dass sich Patienten während ihrer Behandlung Infektionen zuzogen. Es wurden Proben von 141 Kriegsopfern entnommen, darunter Erwachsene mit Verletzungen und Kleinkinder mit Lungenentzündung. Die Ergebnisse zeigten, dass mehrere gramnegative Bakterien Resistenzen gegen häufig verwendete Antibiotika zeigten, auch gegen solche, die noch nicht auf dem Markt erhältlich sind. Darüber hinaus enthielten fast 10 % der Proben Bakterien, die gegen Colistin resistent waren, das sogar als „letztes Mittel“-Antibiotikum galt.

Kristian Riesbeck äußerte sich besorgt über die Resistenz des Bakteriums Klebsiella pneumoniae, das auch bei Menschen mit einem gesunden Immunsystem zu Krankheiten führen kann. Er wies darauf hin, dass das Ausmaß der in dieser Studie beobachteten Resistenzen alles bisher Gesehene übertrifft: 6 % der Proben enthielten Bakterien, die gegen alle getesteten Antibiotika resistent waren. Riesbeck betonte, wie wichtig es sei, die Ukraine bei der Bewältigung dieser aktuellen Situation zu unterstützen, um die weitere Ausbreitung resistenter Bakterien zu verhindern und die gesamte europäische Region zu schützen.

