Machen Sie sich bereit für den Meteorschauer der Orioniden

Amateurastronomen in Ontario warten sehnsüchtig auf den Höhepunkt des Orioniden-Meteorschauers an diesem Wochenende. Mit bis zu 20 Meteoren pro Stunde, darunter helle Feuerbälle, dürfte es ein spektakuläres Ereignis werden. Der Meteorschauer wird durch Staubkörner des Kometen Halley erzeugt und ist jährlich im Oktober und November sichtbar. In diesem Jahr wird jedoch erwartet, dass der Höhepunkt in den Nachtstunden vom 21. auf den 22. Oktober erreicht wird.

Um einen Blick auf den Meteoritenschauer zu erhaschen, empfiehlt es sich, am Samstag gegen 10:30 Uhr mit der Suche zu beginnen, sobald das Sternbild Orion den östlichen Horizont verlässt. Der Mond kann die Sicht behindern, aber wenn Sie bereit sind, lange aufzubleiben, sollten Sie warten, bis der Mond am Sonntagmorgen gegen 1:15 Uhr untergeht, um bessere Sichtbedingungen zu erhalten.

Obwohl der Orioniden-Meteorschauer als durchschnittlich gilt, verspricht er dennoch fesselnde Bilder. Gary Boyle, auch bekannt als „Hinterhofastronom“, vermutet, dass es einige helle Feuerbälle geben könnte, die ziemlich spektakulär sein können, selbst wenn der Mond am Himmel steht.

Für diejenigen, die Bilder des Meteoritenschauers aufnehmen möchten, ist es wichtig, einen dunklen Ort abseits der Stadtlichter zu finden. Wenn Sie eine DSLR-Kamera auf einem Stativ mit Kabelauslöser aufstellen und eine Belichtungszeit von 20 bis 30 Sekunden verwenden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas in Ihrem Sichtfeld einfangen.

Neben dem Meteoritenschauer haben Sterngucker auch die Möglichkeit, die Planeten Saturn, Jupiter und Venus sowie die Wintermilchstraße zu sehen. Mit der iPhone-Sternenbeobachtungs-App Sky Guide können Sie bestätigen, was Sie sehen.

Wenn Sie kälteres Wetter genießen, ist der Geminiden-Meteorschauer ein weiteres Ereignis, auf das Sie sich freuen können. Er strahlt vom Sternbild Zwillinge aus und erreicht seinen Höhepunkt am Abend des 14. und 15. Dezember. Es wird erwartet, dass der Meteorschauer der Geminiden sogar noch besser ausfällt als der der Orioniden, da langsamere Meteore eine größere Chance haben, helle Feuerbälle zu erzeugen.

Weitere Ressourcen und Informationen zur Astronomie finden Sie auf der Website von Gary Boyle, Wondersofastronomy.com. Boyle, ein Einwohner von South Mountain, Ontario, führt derzeit eine Crowdfunding-Kampagne für ein neues Observatorium durch.

