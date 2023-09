Die einzigartige Rolle vertebraler Stammzellen bei der Tumormetastasierung der Wirbelsäule

Forscher von Weill Cornell Medicine haben herausgefunden, dass die Wirbelknochen, aus denen die Wirbelsäule besteht, aus einer bestimmten Art von Stammzellen stammen, die Tumormetastasen fördern. Mithilfe knochenähnlicher „Organoide“, die aus Wirbelstammzellen hergestellt wurden, identifizierten die Forscher ein Protein namens MFGE8, das eine wichtige Rolle bei der Tendenz von Tumoren spielt, sich eher auf die Wirbelsäule als auf andere Knochen auszubreiten. Dieser Befund gibt Aufschluss über Erkrankungen der Wirbelsäule und hilft zu erklären, warum solide Tumoren häufig in die Wirbelsäule metastasieren.

Skelettstammzellen, aus denen Knochen und Knorpel entstehen, wurden anhand von Oberflächenproteinmarkern aus Mäusen isoliert. Die Analyse der Genaktivität ergab, dass Skelettstammzellen aus verschiedenen Knochen unterschiedliche Muster der Genexpression aufwiesen. Anschließend identifizierten die Forscher einen spezifischen Satz von Markern für Wirbelstammzellen und bestätigten deren Rolle bei der Knochenbildung der Wirbelsäule durch weitere Experimente.

Frühere Theorien legten nahe, dass die Vorliebe von Tumoren für die Metastasierung in die Wirbelsäule, bekannt als „spinaler Tropismus“, mit Blutflussmustern zusammenhängt. Allerdings fanden die Forscher Hinweise darauf, dass Wirbelstammzellen für dieses Phänomen verantwortlich sein könnten. Die anfängliche Aussaat metastatischer Tumorzellen erfolgte überwiegend in Bereichen, in denen sich Wirbelstammzellen und deren Nachkommenzellen befinden.

Das Team beobachtete, dass die Entfernung von Wirbelstammzellen den Unterschied in der Metastasierungsrate zwischen der Wirbelsäule und den Röhrenknochen beseitigte. Sie entdeckten außerdem, dass MFGE8, ein Protein, das von Wirbelstammzellen im Vergleich zu Röhrenknochenstammzellen in größeren Mengen ausgeschieden wird, maßgeblich zum spinalen Tropismus beiträgt. Um diese Ergebnisse am Menschen zu validieren, arbeiteten die Forscher mit Forschern am Hospital for Special Surgery zusammen, um die menschlichen Gegenstücke der Wirbelstammzellen von Mäusen zu identifizieren.

Die Forscher konzentrieren sich nun darauf, Wege zu finden, MFGE8 zu blockieren, um das Risiko einer Wirbelsäulenmetastasierung bei Krebspatienten zu verringern. Darüber hinaus soll ihre Untersuchung der einzigartigen Eigenschaften von Wirbelstammzellen Erkenntnisse über Wirbelsäulenerkrankungen liefern.

Quelle: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery