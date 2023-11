Könnten wir mit dem Rubin-Observatorium jedes Jahr Dutzende interstellarer Objekte entdecken?

Astronomen warten gespannt auf das kommende Vera-Rubin-Teleskop, das 2025 das erste Licht haben soll. Dieses bodengestützte Teleskop hoch in den chilenischen Anden wird mit der leistungsstärksten Digitalkamera der Welt ausgestattet sein – einer 3,200-Megapixel-Kamera mit einem Fisch -Augenlinse. Das Hauptprojekt des Teleskops, der Legacy Survey of Space and Time (LSST), soll Daten zu Millionen von Himmelsobjekten, darunter auch interstellaren, sammeln.

Das LSST wird in der Lage sein, alle paar Nächte den gesamten sichtbaren Himmel der südlichen Hemisphäre zu scannen, Objekte wiederholt zu beobachten und wertvolle Daten zu erfassen. Diese Fülle an Informationen wird es Astronomen ermöglichen, die Positionen und Umlaufbahnen verschiedener Himmelskörper zu berechnen, einschließlich interstellarer Objekte, die unser Sonnensystem passieren. Die einzigartige Fähigkeit des LSST, schwache interstellare Objekte auf ihren schnellen Reisen einzufangen, macht es zu einem potenziellen Wendepunkt bei der Untersuchung dieser Objekte.

In einem kürzlich auf arXiv veröffentlichten Artikel schätzten die Astronomen Dusan Marceta und Darryl Z. Seligman, dass das LSST potenziell bis zu 70 interstellare Objekte pro Jahr entdecken könnte. Sie verwendeten ein Tool namens Object In Field (OIF)-Algorithmus, um LSST-Beobachtungen zu simulieren und die Erkennbarkeit interstellarer Objekte unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten. Die Bandbreite ihrer Schätzung ergibt sich aus der unsicheren und uneingeschränkten Natur der Population interstellarer Objekte.

Ein Vorteil des LSST ist seine Fähigkeit, den „Trailing Loss“-Effekt zu mildern, der auftritt, wenn sich schnell bewegende Objekte während der Belichtungszeit ihre Position ändern und Photonen über mehrere Pixel verteilen. Trotz dieser Herausforderung zeigen die Simulationen des LSST, dass interstellare Objekte immer noch mit Geschwindigkeiten entdeckt werden können, die über denen der schnellsten Populationen des Sonnensystems liegen.

FAQ

Was ist der LSST?

Der LSST, oder Legacy Survey of Space and Time, ist ein Hauptprojekt des Vera Rubin Observatoriums. Ziel ist es, mit der leistungsstärksten Digitalkamera der Welt, die in einem Observatorium in den chilenischen Anden untergebracht ist, Daten über Millionen von Himmelsobjekten zu sammeln.

Wie viele interstellare Objekte kann das LSST potenziell erkennen?

Astronomen schätzen, dass das LSST möglicherweise jedes Jahr bis zu 70 interstellare Objekte entdecken könnte.

Was ist der Trailing-Loss-Effekt?

Der Trailing-Loss-Effekt tritt auf, wenn ein sich schnell bewegendes Objekt während der Belichtungszeit seine Position ändert, wodurch Photonen über mehrere Pixel verteilt werden. Dieser Effekt kann die Erkennung interstellarer Objekte schwieriger machen.

Wann wird das Vera-Rubin-Teleskop das erste Licht haben?

Das Vera-Rubin-Teleskop wird voraussichtlich im Jahr 2025 das erste Licht haben.

Wer hat die Studie zur interstellaren Objekterkennung mit dem LSST durchgeführt?

Die Astronomen Dusan Marceta und Darryl Z. Seligman führten die Studie zur Erkennung interstellarer Objekte mithilfe des LSST durch.