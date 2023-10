Die Geheimnisse der Venus entschlüsseln: Plattentektonik und die Suche nach frühem Leben

By

Venus, aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Größe, Masse, Dichte und Volumen oft als Zwilling der Erde bezeichnet, ist für Wissenschaftler immer noch ein mysteriöser und unwirtlicher Planet. Da die Oberflächentemperaturen hoch genug waren, um Blei zu schmelzen, schien die Erforschung der Möglichkeit von Leben auf der Venus ein unrealistisches Unterfangen. Eine bahnbrechende Studie unter der Leitung eines Wissenschaftlerteams der Brown University hat nun jedoch Licht auf die Vergangenheit des Planeten geworfen und die Tür zu einer möglichen Geschichte der Plattentektonik und des frühen Lebens auf unserem nächsten Nachbarn geöffnet.

Mithilfe detaillierter Simulationen haben die Forscher der Brown University überzeugende Beweise dafür geliefert, dass die Venus einst wie die Erde Plattentektonik erlebte. Die Plattentektonik, die Bewegung der Lithosphärenplatten der Erde, ist für die Gestaltung der Oberfläche unseres Planeten und die Schaffung vielfältiger Lebensräume verantwortlich. Dieser Befund stellt die herkömmliche Annahme in Frage, dass es auf der Venus keine Plattentektonik gibt, und deutet darauf hin, dass die dynamischen Prozesse, die für die Erhaltung des Lebens unerlässlich sind, auf beiden Planeten gleichzeitig stattgefunden haben könnten.

Die Studie legt nahe, dass die Venus kurz nach ihrer Entstehung vor 4.5 bis 3.5 Milliarden Jahren eine Periode früher Plattentektonik durchlief. Im Gegensatz zum dynamischen tektonischen System der Erde erfuhr die Venus jedoch eine begrenzte Form der Plattenbewegung, wobei weniger Platten beteiligt waren und sich insgesamt weniger verschoben. Trotz dieser Unterschiede eröffnet die Tatsache, dass es auf der Venus irgendeine Form von Plattentektonik gab, spannende Möglichkeiten für die Existenz frühen Lebens auf dem Planeten.

„Während diese Entdeckung faszinierende Einblicke in die geologische Geschichte der Venus bietet, deutet sie auch darauf hin, dass es in unserem Sonnensystem möglicherweise zwei Planeten gab, die unter ähnlichen tektonischen Bedingungen funktionierten. Man geht davon aus, dass solche Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung des Lebens von entscheidender Bedeutung sind“, erklärte der Hauptautor der Studie, Matt Weller.

Die nächste Stufe der Erkundung wird in Form der bevorstehenden DAVINCI-Mission (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging) der NASA erfolgen. Der Start ist für die nahe Zukunft geplant. DAVINCI wird durch die geschichtete Atmosphäre der Venus absteigen und wichtige Daten über das atmosphärische Gas sammeln. Diese Messungen werden die Ergebnisse der Studie weiter bestätigen und den Wissenschaftlern helfen, ein klareres Verständnis der geologischen Vergangenheit der Venus zu erlangen.

Während Forscher weiterhin die Geheimnisse unserer Nachbarn auf dem Planeten lüften, bleibt eine Frage im Vordergrund: Was ist mit der Plattentektonik auf der Venus passiert? Die Untersuchung dieses Rätsels wird zweifellos neue Erkenntnisse über die Planetenbedingungen liefern, die für die Erhaltung des Lebens erforderlich sind, sowohl in unserem Sonnensystem als auch darüber hinaus.

Häufigste Fragen

1. Was ist Plattentektonik?

Plattentektonik ist eine wissenschaftliche Theorie, die die Bewegung der Lithosphärenplatten der Erde erklärt. Diese Platten, die die äußerste Hülle des Planeten bilden, sind in ständiger Bewegung, was zur Entstehung von Bergen, Erdbeben und vulkanischer Aktivität führt.

2. Warum ist die Entdeckung der Plattentektonik auf der Venus bedeutsam?

Die Entdeckung der Plattentektonik auf der Venus stellt die lange verbreitete Annahme in Frage, dass es auf dem Planeten an einer solchen geologischen Aktivität mangelt. Es eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Vergangenheit des Planeten und des Potenzials für frühes Leben. Die Ähnlichkeiten zwischen Venus und Erde, sowohl in Bezug auf Größe als auch Masse, machen Venus zu einem erstklassigen Kandidaten für die Untersuchung der für die Bewohnbarkeit notwendigen Bedingungen.

3. Wie wird die DAVINCI-Mission zu unserem Wissen über die Venus beitragen?

Ziel der DAVINCI-Mission der NASA ist es, die Atmosphäre der Venus im Detail zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf der Messung atmosphärischer Gase und der Analyse ihrer Zusammensetzung liegt. Die gesammelten Daten werden weitere Einblicke in die Entwicklung des Planeten, seine geologische Geschichte und das Vorhandensein potenzieller Biosignaturen liefern. Diese Mission wird wesentlich zu unserem Verständnis der Venus und der Suche nach Leben außerhalb der Erde beitragen.