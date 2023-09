Die VERITAS-Mission der NASA bereitet sich darauf vor, die Venus aus der Umlaufbahn zu untersuchen

By

Die NASA-Mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) soll innerhalb eines Jahrzehnts starten, um die Oberfläche der Venus aus dem Orbit zu untersuchen. Wissenschaftler glauben, dass die Untersuchung der Venusoberfläche wertvolle Einblicke in die Bewohnbarkeit und Entwicklung von Gesteinsplaneten liefern kann. Zur Vorbereitung dieser Mission führte das internationale VERITAS-Wissenschaftsteam kürzlich eine zweiwöchige Kampagne in Island durch und nutzte dabei die Vulkanlandschaften als Venus-Analogon.

Aufgrund seiner geologischen Ähnlichkeit wurde Island als Ersatz für die Venus ausgewählt. Sowohl auf Island als auch auf der Venus gibt es vulkanische Aktivität, und die Untersuchung des vulkanischen Geländes in Island kann dem VERITAS-Team dabei helfen, zu verstehen, was das Radar der Raumsonde auf der Venus beobachten wird. Während der Kampagne untersuchte das Team vulkanische Ablagerungen, Lavafelder und aktive Vulkanregionen in Island, die der Oberfläche der Venus ähneln. Sie sammelten Gesteinsproben und führten Messungen durch, um die Oberflächenrauheit und andere Eigenschaften der Gesteine ​​zu untersuchen.

Um Luftradarbilder der untersuchten Orte zu erhalten, wurden unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Flüge über der isländischen Landschaft durchgeführt. Die aus der Luft gesammelten Radardaten werden mit den Bodenmessungen des VERITAS-Wissenschaftsteams verglichen. Dieser Vergleich wird Wissenschaftlern helfen, die Radarbeobachtungen, die die Raumsonde im Orbit um die Venus machen wird, besser zu verstehen.

Die VERITAS-Mission wird ein Radar mit synthetischer Apertur und ein Nahinfrarotspektrometer verwenden, um globale 3D-Karten der Venus zu erstellen und zwischen verschiedenen Gesteinsarten auf ihrer Oberfläche zu unterscheiden. Durch die Untersuchung der Venusoberfläche aus der Umlaufbahn hoffen Wissenschaftler, Hinweise auf das Innere des Planeten zu finden und Einblicke in die Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde zu gewinnen.

