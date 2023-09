Indiens ISRO hat bereits eine Mission zur Venus konfiguriert

By

Der Vorsitzende der Indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO), S. Somanath, gab bekannt, dass die Mission zur Venus bereits konfiguriert sei und Nutzlasten für die zukünftige Mission entwickelt seien. In einer Rede an der Indian National Science Academy in Delhi betonte Somanath, wie wichtig die Erforschung der Venus sei, um Fragen der Weltraumwissenschaft zu beantworten.

Venus, der hellste Planet im Sonnensystem, ist der nächste Nachbarplanet der Erde. Aufgrund seiner ähnlichen Größe und Dichte wird es oft als Zwilling der Erde bezeichnet. Allerdings hat die Venus eine dichte Atmosphäre mit einem 100-mal höheren Atmosphärendruck als der der Erde und ist voller Säuren. Die Oberfläche der Venus ist weitgehend unbekannt und das Verständnis ihrer Eigenschaften ist von entscheidender Bedeutung.

Somanath betonte, dass sich die Erde selbst in ferner Zukunft möglicherweise in einen Planeten wie die Venus verwandeln könnte. Die Erforschung der Venus liefert wertvolle Einblicke in die mögliche Entwicklung der Umwelt und Bewohnbarkeit der Erde.

Zu den jüngsten Missionen zur Venus gehören der Venus Express der ESA und der japanische Akatsuki Venus Climate Orbiter. Die Parker Solar Probe der NASA hat auch mehrere Vorbeiflüge an der Venus durchgeführt und dabei Bilder der Oberfläche des Planeten im sichtbaren Licht aufgenommen.

ISRO, bekannt für seine beeindruckenden Erfolge in der Weltraumtechnologie und -erkundung, hat maßgeblich zum Aufstieg Indiens zum Weltmarktführer beigetragen. Die Organisation startete erfolgreich Missionen wie Chandrayaan zur Monderkundung, die Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) und AstroSat, Indiens erste spezielle astronomische Mission.

Durch die Konfiguration einer Mission zur Venus erweitert ISRO weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und vertieft unser Verständnis des Sonnensystems.

