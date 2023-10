Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Venus Milliarden von Jahren lang bewohnbar war

By

Wissenschaftler rätseln seit langem über die Venus, einen Planeten von ähnlicher Größe wie die Erde, aber mit einem extremen Treibhauseffekt, der seine Atmosphäre 90-mal dicker macht als unsere. Eine bahnbrechende Studie der Brown University könnte jedoch den Schlüssel zum Verständnis der Venus und ihrer turbulenten Geschichte aufgedeckt haben. Die Forschung legt nahe, dass die Venus möglicherweise Milliarden von Jahren lang bewohnbar war, bevor etwas schrecklich schief ging.

Frühere Studien haben gezeigt, dass die Venus in ihrer frühen Geschichte bis zu zwei Milliarden Jahre lang Ozeane mit flüssigem Wasser und mit Leben kompatible Oberflächentemperaturen gestützt haben könnte. Die Frage ist, was hat sich geändert?

Unter Verwendung aktueller Atmosphärendaten der Venus formulierten die Forscher Computermodelle, um die heutige Atmosphäre der Venus mit verschiedenen langfristigen thermisch-chemischen-tektonischen Entwicklungsszenarien zu vergleichen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die derzeitige Atmosphäre und der Oberflächendruck der Venus nur möglich sind, wenn es in der Vergangenheit Plattentektonik gab.

Die Forscher vermuten, dass es in einer frühen Phase der Venusgeschichte, ähnlich wie auf der Erde, zu vulkanischen Ausgasungen aufgrund plattentektonischer Aktivitäten kam. Irgendwann wurde die Venus jedoch zu heiß, was zu einem stagnierenden deckelartigen Modus mit verringerten Ausgasungsraten und einer verdickten Atmosphäre führte.

Laut Hauptautor Matt Weller legt die Studie nahe, dass es wahrscheinlich zwei Planeten im selben Sonnensystem gab, die unter einem plattentektonischen Regime arbeiteten. Diese Art der Tektonik ist entscheidend für die Entwicklung des Lebens, wie die Erde zeigt.

Die Forschung stellt die Idee in Frage, dass der tektonische Zustand eines Planeten feststeht, und legt nahe, dass Planeten in verschiedene tektonische Zustände übergehen und aus ihnen herausgehen können, was möglicherweise Auswirkungen auf ihre Bewohnbarkeit hat. Diese Entdeckung unterstreicht auch die Bedeutung der Untersuchung der Atmosphäre eines Planeten, um seine alte Geschichte zu verstehen, da Oberflächen möglicherweise nicht alle Informationen speichern.

Kommende Missionen zur Venus, wie DAVINCI der NASA und EnVision der ESA, werden voraussichtlich mehr Licht auf diese Erkenntnisse bringen. DAVINCI wird Gase in der Atmosphäre der Venus messen, während EnVision die Oberfläche und Atmosphäre des Planeten mit hochauflösendem Radar beobachten wird.

Während Wissenschaftler die Venus weiter erforschen, gewinnen wir möglicherweise ein besseres Verständnis dafür, wie sich Planeten entwickeln und was die Erde so einzigartig bewohnbar macht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. War die Venus irgendwann in ihrer Geschichte bewohnbar?

Laut einer aktuellen Studie könnte die Venus in ihrer frühen Geschichte bis zu zwei Milliarden Jahre lang bewohnbar gewesen sein. Im Laufe der Zeit änderte sich jedoch etwas, was zu den heutigen unwirtlichen Bedingungen führte.

2. Was verursachte die dichte Atmosphäre und die extremen Temperaturen der Venus?

Die Studie legt nahe, dass die aktuelle Atmosphäre und der Oberflächendruck der Venus das Ergebnis vulkanischer Ausgasungen während einer frühen Phase plattentektonischer Aktivität sind. Anschließend geriet der Planet in einen stagnierenden, deckelartigen Zustand, der zu einer verdickten Atmosphäre und extremen Temperaturen führte.

3. Inwiefern stellen diese Erkenntnisse das aktuelle Verständnis der Planetenentwicklung in Frage?

Die Forschung legt nahe, dass Planeten in verschiedene tektonische Zustände übergehen und aus ihnen herausgehen können, was sich auf ihre Bewohnbarkeit auswirkt. Dies stellt die binäre Vorstellung in Frage, dass der tektonische Zustand eines Planeten während seiner gesamten Existenz entweder wahr oder falsch ist.

4. Was werden die bevorstehenden Missionen zur Venus voraussichtlich enthüllen?

Die DAVINCI-Mission der NASA wird Gase in der Atmosphäre der Venus messen, während EnVision der ESA die Oberfläche und Atmosphäre des Planeten mit hochauflösendem Radar beobachten wird. Diese Missionen werden wertvolle Daten liefern, um die Geschichte und Zusammensetzung der Venus besser zu verstehen.