Ist die Venus stürmisch?

Eine aktuelle Studie mit Daten einer NASA-Sonde hat etwas Licht in die langjährige Debatte über Blitze auf der Venus gebracht. Seit den 1970er Jahren sind Astronomen neugierig, ob es auf diesem stürmischen Planeten häufig zu Blitzen kommt. Mithilfe von Daten, die die Parker Solar Probe während ihrer Vorbeiflüge an der Venus gesammelt hat, haben Forscher nun herausgefunden, dass sich die auf dem Planeten entdeckten Whistler-Wellen in die entgegengesetzte Richtung bewegten als bisher angenommen.

Im Jahr 1978 beobachtete die Raumsonde Pioneer Venus „Whistler-Wellen“, die von der Venusatmosphäre ausgehen und ein häufiges Phänomen sind, das durch Blitze auf der Erde verursacht wird. Dies führte zu Spekulationen, dass die Wellen auf der Venus eine Folge von Blitzeinschlägen sein könnten, was darauf hindeutet, dass die Venus deutlich mehr Blitzen ausgesetzt ist als die Erde. Die von der Parker Solar Probe gesammelten Daten zeigten jedoch, dass sich die Wellen tatsächlich nach unten in Richtung des Planeten bewegten und nicht in den Weltraum. Dieser unerwartete Befund hat Fragen über die Natur dieser Wellen und ihren Zusammenhang mit Blitzen aufgeworfen.

Obwohl diese Entdeckung die Möglichkeit von Blitzen auf der Venus nicht vollständig ausschließt, stellt sie die Annahme in Frage, dass die Venus siebenmal so vielen Blitzen ausgesetzt ist wie die Erde. Während der zukünftigen Vorbeiflüge der Parker Solar Probe an der Venus werden weitere Daten gesammelt, um diese Whistler-Wellen weiter zu untersuchen und ihre wahre Ursache zu ermitteln. Der letzte Durchgang der Sonde im November 2024 wird den Forschern einen genaueren Blick auf die Venus und ein besseres Verständnis ihrer atmosphärischen Phänomene ermöglichen.

Venus, aufgrund ihrer ähnlichen Größe oft als Zwilling der Erde bezeichnet, ist für ihre extremen Temperaturen und ihre unwirtliche Umgebung bekannt. Die Oberfläche des Planeten ist mit dicken, gelben Schwefelsäurewolken bedeckt, die einen Besuch für Menschen unmöglich machen. Laufende Forschungen und Missionen wie die Parker Solar Probe bringen jedoch weiterhin Informationen über diesen mysteriösen Planeten ans Licht.

