Venus: Neue Studie stellt bestehende Überzeugungen über Blitzaktivität in Frage

Wissenschaftler diskutieren seit langem über das Auftreten von Blitzen auf der Venus, einem Planeten, der für seine raue Umgebung und seine atemlose Atmosphäre bekannt ist. Eine aktuelle Studie von Weltraumphysikern der University of Colorado Boulder liefert jedoch überzeugende Beweise dafür, dass Blitze auf der Venus möglicherweise nicht so häufig vorkommen wie bisher angenommen.

Venus, der nächste Nachbarplanet der Erde, zeichnet sich durch eine dichte, kohlendioxidreiche Atmosphäre aus, die zu einem außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt führt. Bei Temperaturen von bis zu 900 Grad Fahrenheit und erdrückendem atmosphärischem Druck ist es aufgrund der extremen Bedingungen auf dem Planeten für kein Raumschiff möglich, über längere Zeiträume auf seiner Oberfläche zu überleben.

Zur Untersuchung der Venus verwendeten die Forscher die Parker Solar Probe der NASA, die ursprünglich zur Untersuchung der Sonnenkorona und des Sonnenwinds entwickelt wurde. Bei einem Vorbeiflug im Februar 2021 entdeckte die Sonde Dutzende „Whistler-Wellen“, Energieimpulse, die häufig mit Blitzen auf der Erde in Verbindung gebracht werden.

Die Analyse des Teams legt jedoch nahe, dass diese Whistler-Wellen möglicherweise nicht von Blitzen stammen, sondern eher von Störungen in den schwachen Magnetfeldern rund um die Venus. Dieses Ergebnis deckt sich mit einer früheren Studie aus dem Jahr 2021, in der es nicht gelang, durch Blitzeinschläge auf der Venus erzeugte Radiowellen zu erkennen.

Die Forscher bemerkten ein ungewöhnliches Muster in den Pfeifenwellen der Venus, was darauf hindeutet, dass sie sich nach unten in Richtung des Planeten bewegten, im Gegensatz zu der Ausbreitung nach außen, die man von einem Gewitter erwartet. Das Team vermutet, dass diese Wellen das Ergebnis einer magnetischen Wiederverbindung sein könnten, einem Phänomen, bei dem die verdrehten Magnetfeldlinien rund um die Venus auseinanderbrechen und sich explosionsartig wieder verbinden.

Weitere Daten sind erforderlich, um Blitze als Ursache dieser Whistler-Wellen endgültig auszuschließen. Die Forscher planen, während des letzten Vorbeiflugs der Parker Solar Probe an der Venus im November 2024 weitere Informationen zu sammeln, wo sie auf weniger als 250 Meilen über der Planetenoberfläche absinken wird.

Diese Studie stellt die seit langem bestehende Annahme in Frage, dass die Venus siebenmal häufiger Blitzeinschläge erleidet als die Erde. Während sich unser Verständnis dieses rätselhaften Planeten ständig weiterentwickelt, sind Wissenschaftler bestrebt, die Geheimnisse seiner extremen Umgebung zu entschlüsseln und einen tieferen Einblick in die Komplexität unseres Sonnensystems zu gewinnen.

Quellen:

- Universität von Colorado Boulder

– Geophysikalische Forschungsbriefe

- NASA