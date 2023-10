Keine Blitze auf der Venus, legt eine neue Studie nahe

Eine aktuelle Studie von Forschern mehrerer Universitäten kommt zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich ist, dass es auf der Oberfläche der Venus zu Blitzen kommt. Das Team, bestehend aus Wissenschaftlern der University of Colorado Boulder, der West Virginia University, der University of California, Los Angeles und der University of California, Berkeley, analysierte die Signale erneut, die 1978 von der NASA-Raumsonde Pioneer Venus entdeckt wurden. Diese Signale werden als Whistler-Wellen bezeichnet werden typischerweise mit Blitzaktivitäten auf der Erde in Verbindung gebracht.

Whistler-Wellen sind niederfrequente elektromagnetische Wellen, die durch kollidierende Elektronen in der Atmosphäre erzeugt werden. Auf der Erde entstehen sie durch Blitzeinschläge. Die neue Studie legt jedoch nahe, dass die venusianischen Versionen dieser Wellen möglicherweise nicht wie bisher angenommen auf Blitzaktivität hinweisen.

Anhand von Daten, die 2021 von der Parker Solar Probe, einer anderen NASA-Raumsonde, gesammelt wurden, stellten die Forscher fest, dass die entdeckten Whistler-Wellen nach unten in Richtung der Planetenoberfläche gingen, anstatt in den Weltraum ausgestoßen zu werden. Dies weist darauf hin, dass Blitze möglicherweise nicht die Hauptursache für diese elektrischen Signale sind.

Während über das Vorhandensein von Blitzen auf der Venus seit Jahrzehnten diskutiert wird, bringt diese Studie neue Erkenntnisse hervor. Die Forscher vermuten, dass die magnetische Wiederverbindung, ein Phänomen, bei dem sich magnetische Feldlinien verdrehen, brechen und wieder verbinden, für die Entstehung der Whistler-Wellen auf der Venus verantwortlich sein könnte.

Die Studie betont, dass noch mehr Forschung erforderlich ist, um die Existenz von Blitzen auf der Venus endgültig zu bestimmen. Die Parker Solar Probe soll erneut an der Venus vorbeifliegen und den Forschern damit weitere Möglichkeiten bieten, das Wetter des Planeten detaillierter zu untersuchen.

Die Forschung wurde in Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Quellen:

– Geophysikalische Forschungsbriefe