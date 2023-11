Neue Einblicke in die Atmosphäre der Venus wecken Spannung für zukünftige Weltraumforschung

Wissenschaftler haben kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung über die Tagesatmosphäre der Venus gemacht, die ein neues Licht auf die Dynamik des Planeten wirft und Möglichkeiten für die zukünftige Weltraumforschung eröffnet. Mithilfe von Daten des Stratosphären-Observatoriums für Infrarot-Astronomie (SOFIA) haben Forscher um den Physiker Heinz-Wilhelm Hubers vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an 17 verschiedenen Orten auf der Venus atomaren Sauerstoff gefunden. Diese Entdeckung hat ungenutzte Forschungsdaten für die weitere Erforschung der Venus geliefert, die oft als „böser Zwilling der Erde“ bezeichnet wird.

Das Team sammelte Daten von drei Flügen von SOFIA, die hoch in die Erdatmosphäre flogen, um die Venus zu untersuchen. Durch die Aufnahme von Bildern sowohl auf der Tag- als auch auf der Nachtseite sowie im Übergangsbereich zwischen beiden, dem sogenannten Terminator, konnten die Forscher an allen 17 Orten atomaren Sauerstoff nachweisen. Interessanterweise wurde die höchste Konzentration an atomarem Sauerstoff in einer Höhe von etwa 100 km (62 Meilen) zwischen zwei vorherrschenden atmosphärischen Zirkulationsmustern auf der Venus gefunden.

Die Venus, die aufgrund ihrer ähnlichen Größe oft mit der Erde verglichen wird, hat eine völlig andere Atmosphäre. Mit schädlichen Kohlendioxidwolken und extremen Oberflächentemperaturen von etwa 464 °C (867 °F) stellt die Venus potenzielle menschliche Erkundungen vor große Herausforderungen. Das Verständnis der Zusammensetzung und Dynamik seiner Atmosphäre ist jedoch für zukünftige Missionen von entscheidender Bedeutung.

Die Entdeckung von atomarem Sauerstoff in der Tagesatmosphäre der Venus liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie der Planet dieses Element nutzt. Es verbindet sich schnell mit Kohlenmonoxidpartikeln und rekombiniert wieder zu Kohlendioxid. Obwohl dieser Prozess schon seit einiger Zeit bekannt ist, markiert diese Studie das erste Mal, dass atomarer Sauerstoff auf der Tagseite der Venus beobachtet wurde.

Diese bahnbrechende Entdeckung hat bei Raumfahrtbehörden wie der NASA für Aufregung über mögliche Weltraumprojekte und -missionen gesorgt. Das MOXIE-Projekt (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) der NASA, das der Umgebung Sauerstoff entzieht, könnte dank der neu entdeckten Sauerstoffquellen auf der Venus Anwendung finden. In ähnlicher Weise haben Forscher der University of Surrey eine Farbe entwickelt, die Kohlendioxid einfängt und in Sauerstoff umwandelt, was möglicherweise den Roten Planeten bewohnbar macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorhandensein von atomarem Sauerstoff in der Atmosphäre der Venus wertvolle Forschungsdaten geliefert und neue Möglichkeiten für die zukünftige Weltraumforschung eröffnet hat. Weitere Studien und Beobachtungen werden unser Verständnis der Atmosphäre der Venus vertiefen und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Astronauten unterstützen, die es ihnen ermöglichen, diesen faszinierenden Planeten zu erkunden und möglicherweise sogar zu bewohnen.